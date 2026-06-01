Pablo Yamasaki, el empresario detrás de CW+, un nuevo medio digital que crece en Cali para expandirse por Colombia

Cuando Pablo Yamasaki decidió instalarse en Cali en 2023 no llegó únicamente con la idea de abrir una oficina. El empresario mexicano, con experiencia en compañías como El Financiero Bloomberg y Fox Sports México, aterrizó en la capital vallecaucana con la apuesta ambiciosa de construir desde la región una operación enfocada en industrias creativas y medios digitales con alcance nacional.

Su trayectoria en el sector tecnológico y de medios ya lo había convertido en una figura reconocida en México. La revista CIO100 lo destacó en 2018 y 2019 como uno de los mejores CIO del país, un reconocimiento reservado para líderes vinculados a innovación y transformación digital. Sin embargo, fue en Colombia donde decidió desarrollar su siguiente proyecto empresarial.

La apuesta tomó forma con el nacimiento de un medio digital nativo fundado en noviembre de 2023 que en menos de dos años logró consolidar una audiencia masiva en plataformas digitales. Durante 2025 la operación alcanzó las 1.294 millones de impresiones y más de 45 millones de interacciones, mientras su comunidad superó los 1,7 millones de seguidores.

El crecimiento de CW+ también comenzó a reflejarse en el reconocimiento del sector periodístico. El medio fue reconocido como mejor medio digital en el Premio Vallecaucano de Periodismo en 2025 y nominado en dos ediciones consecutivas del Premio Nacional de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón, en 2024 y 2025.

Para Yamasaki el crecimiento del proyecto está ligado a una visión regional de los contenidos digitales. El empresario sostiene que “las audiencias latinoamericanas están cambiando la forma de consumir información y ciudades fuera de las capitales tradicionales pueden convertirse en centros de producción de alto impacto”.

Esa visión llevó a una nueva etapa de expansión en 2026. La compañía amplió sus oficinas y espacios de producción en Cali con el objetivo de fortalecer nuevos formatos audiovisuales y consolidar equipos de periodistas, productores y creadores digitales instalados en la ciudad.

La expansión también representa generación de empleo calificado en áreas como periodismo digital, producción audiovisual, estrategia de contenido y desarrollo tecnológico, sectores que hoy hacen parte del crecimiento de las industrias creativas en el Valle del Cauca.

Con esta operación, Yamasaki busca convertir a CW+ en un referente de medios digitales en Colombia y América Latina, apoyado en un modelo que combina contenido audiovisual, plataformas sociales y desarrollo tecnológico desde Cali hacia audiencias nacionales e internacionales.

*Contenido elaborado con apoyo de CW+