Ausentismo y presentismo: los costos invisibles que generan al sector empresarial

Andrés llega a su oficina como cualquiera otro día. Marca la entrada, abre el computador y responde correos; sin embargo, algo no cuadra: sus reportes tienen errores que antes no cometía, tarda el doble de tiempo en cerrar tareas que conoce de memoria y, en las reuniones, prefiere guardar silencio. Detrás de lo que le ocurre hay un fenómeno cada vez más común: presentismo, que es cuando una persona asiste a su trabajo, pero su desempeño y enfoque bajan considerablemente, casi siempre como consecuencia de alguna enfermedad, estrés o agotamiento; señales silenciosas que, si no se detectan a tiempo, terminan pasando factura en ausencias prolongadas y mayores costos para las empresas.

Como lo advierte la más reciente Encuesta de Ausentismo Laboral e Incapacidades Médicas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), basada en información de 317 mil trabajadores de 125 empresas en 2024, las incapacidades por enfermedad representan el 70 % del ausentismo en el país y, en promedio año, generan la pérdida de 9,4 días laborales por trabajador, así como costos equivalentes al 4.7 % de la nómina, principalmente asociados a reemplazos temporales, rotación no planificada y entrenamiento de personal reubicado; sin contar el efecto económico de la improductividad oculta de quienes están presentes pero enfrentan condiciones que afectan su salud física y mental.

Consciente de esta realidad, el sector empresarial colombiano comienza a asumir que la salud y el bienestar de sus equipos no es un asunto secundario, sino que está directamente ligado a la sostenibilidad del negocio. “Antes se veía como un beneficio complementario, hoy se reconoce como un valor estratégico que impacta en la productividad, la permanencia del talento, el clima organizacional y la reputación corporativa“, explica Roamir Garzón, líder del Modelo de Gestión Integral de Salud de Medicina Prepagada Compensar.

El Plan Ideal de Compensar, medicina prepagada, contempla acceso directo a todas las especialidades médicas, odontología general y especializada; orientación médica y atención domiciliaria 24/7, entre otros. Foto: Compensar - Oscar Vanegas

Planes de salud corporativos en aumento

La adopción creciente de planes de salud corporativos refleja una visión cada vez más extendida en el sector empresarial: invertir en el bienestar laboral retorna en equipos más sanos, comprometidos y productivos y, por lo tanto, en menores niveles de rotación, ausentismo y presentismo. Prueba de ello es que seis de cada diez empresas en Colombia ya ofrecen algún tipo de plan de salud a sus trabajadores, siendo la medicina prepagada la opción más frecuente (79 %), de acuerdo con un reciente estudio de Human Factor Consulting.

En línea con esta tendencia, aparte de las categorías de afiliación individual y familiar, la Medicina Prepagada de Compensar dispone para las empresas planes colectivos dirigidos a sus trabajadores y familias, con tarifas preferenciales según el número de personas afiliadas; una alternativa respaldada por la amplia experiencia que tiene la entidad, su infraestructura diferencial, un equipo humano altamente calificado y una red de aliados que le ha acompañado por más de cuatro décadas de trayectoria en el sector salud.

De acuerdo con Garzón, el enfoque de esta opción de aseguramiento privado va más allá de la atención de la enfermedad y prioriza un acompañamiento preventivo al trabajador, a partir de la identificación de tres grupos de condiciones que hoy concentran la mayor carga de riesgo en salud en el entorno laboral.

El primero tiene que ver con trastornos de salud mental como ansiedad, depresión y burnout, agudizadas tras la pandemia. El segundo comprende las afecciones osteomusculares asociadas al sedentarismo y a las extensas jornadas frente a la pantalla. Y el tercero corresponde a enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la obesidad que, sin una intervención oportuna, derivan en incapacidades prolongadas.

“Son condiciones que pueden evitarse y controlarse si actuamos en el momento adecuado, reduciendo la probabilidad de tener consecuencias más severas en el futuro, tanto en la salud del trabajador como en el desempeño y la productividad organizacional”, subraya el especialista y, precisamente, el Plan Ideal de la Medicina Prepagada de Compensar traduce esa premisa en un modelo que combina distintas acciones, las cuales, tanto dentro como fuera del consultorio, fortalecen el equilibrio físico, mental y emocional de sus afiliados, entendiendo la salud desde una perspectiva integral.

Un Plan Ideal para las empresas y sus trabajadores

El Plan Ideal, el primero de varios que lanzará próximamente Compensar Medicina Prepagada, contempla entre sus beneficios acceso directo a todas las especialidades médicas, odontología general y especializada, sin anexo adicional; orientación médica y atención domiciliaria 24/7, telemedicina, medicina alternativa, amplia cobertura en salud mental, asistencia internacional para viajes por 50.000 dólares o euros, cobertura sin costo el primer mes para el recién nacido, bolsa anual de medicamentos por modalidad de reembolso, la mejor red de clínicas del país, convalidación de otras medicinas prepagadas y muchos más.

Uno de sus diferenciales es el programa personalizado de bienestar integral, que articula la atención médica con acciones de promoción y prevención, incluyendo actividades deportivas, recreativas y de formación adaptadas al estilo de vida y a los intereses de cada persona, bajo el acompañamiento de un médico familiar y un coach de bienestar.

Otro elemento clave para los trabajadores afiliados mediante modalidad colectiva empresarial es la posibilidad de extender estos beneficios a su grupo familiar. “Muchas de las condiciones que afectan la salud física y mental, y que terminan incidiendo en el desempeño laboral, se gestan en casa. Por eso, cuando intervenimos la familia, mejoramos la adherencia a procesos preventivos, disminuimos factores de riesgo y logramos conseguir un efecto mucho más profundo y sostenible: el trabajador no solo se siente cuidado, sino que percibe que la empresa protege lo que más valora, fortaleciendo así su compromiso y sentido de pertenencia”, señala Garzón.

Esta solución complementa las demás alternativas que dispone la entidad para promover un ambiente laboral saludable y productivo mediante un amplio portafolio de servicios corporativos, que incluye: programa de seguridad y salud en el trabajo, planes de vacunación empresarial, chequeo médico, soluciones de salud mental y emocional, medicina preventiva, afiliación colectiva a planes complementarios con beneficios especiales, entre muchos otros.

*Contenido elaborado con apoyo de Compensar