CBA Board llevó a Bogotá el debate que hoy redefine a las empresas: cómo implementar IA con estrategia

La inteligencia artificial ya no es un tema reservado para las oficinas de tecnología. El pasado 26 de mayo, los principales líderes empresariales de Colombia se encontraron en la Residencia de la Embajada de Chile, en Chapinero, para conocer qué deben hacer concretamente sus empresas con la IA, y cuánto tiempo tienen antes de que la inacción tenga un costo real.

El evento fue organizado por CBA Board, red empresarial con presencia en Iberoamérica, y coorganizado por Factor IT, socio estratégico de esta edición, en el marco del IA & Growth Latam Tour. Esta gira recorre las principales capitales de América Latina con el propósito de llevar a los máximos líderes empresariales una conversación de alto nivel sobre el impacto, las oportunidades y los desafíos de la inteligencia artificial en los negocios. El encuentro se desarrolló bajo el formato CEO Connection.

La noche contó con un orador central de peso internacional: Maximilian Ge, Innovation and Entrepreneurship Ambassador de la Universidad de Cambridge, con más de una década trabajando en la intersección entre ciencia y mercado desde el ecosistema de Cambridge.

Maximilian Ge, experto en inteligencia artificial, durante el evento de CBA Board Colombia. Foto: Juan Pablo Areiza

Durante el evento, Maximiliam destacó que “más allá de la adopción acelerada, se deben comprender las implicaciones estratégicas que la IA tendrá en los negocios, las industrias y la competitividad de los países. Hoy existe una gran expectativa alrededor de la inteligencia artificial, pero su implementación no es una carrera de velocidad, sino un proceso de largo plazo. La adopción tecnológica debe darse al ritmo adecuado para cada empresa y para cada país. En ese sentido, los líderes empresariales de Colombia y de América Latina necesitan encontrar su propio ritmo para integrar estas tecnologías de manera estratégica, sostenible y alineada con sus realidades”.

En la sesión, también intervinieron Mauricio Moreno, CEO y cofundador de W&L Worldwide Trading, y Jaime Guzmán, Vicepresidente de Inteligencia Artificial en Factor IT y uno de los referentes internacionales más reconocidos en IA aplicada a servicios financieros.

Las temáticas de conversación se enfocaron en cómo las empresas líderes a nivel global están capturando valor concreto con IA, y qué errores han cometido las compañías que la pusieron en marcha sin una estrategia clara. También se abordó el marco regulatorio que viene con el EU AI Act y sus réplicas en otros mercados, la transformación que la IA está generando en la toma de decisiones del C-Level, y la pregunta que más incomodidad genera en las juntas directivas: qué roles desaparecen, cuáles emergen y cómo se lidera una transición de esa escala sin perder el talento clave.

“Este es el tipo de conversación que el ecosistema empresarial latinoamericano necesita tener hoy, y nos enorgullece que esté ocurriendo en Bogotá. CBA Board está posicionándose como un referente regional precisamente porque entiende que la inteligencia artificial dejó de ser un tema de innovación para convertirse en una decisión estratégica del CEO. La verdadera innovación no consiste en adoptar IA, sino en integrarla en el día a día de la operación para que las compañías alcancen su máximo potencial”, concluyó Claudia Mesa Sierra, Managing Director de CBA Board para Colombia, quien ha fortalecido el ecosistema C-Level en el país que hace posible eventos de esta naturaleza.