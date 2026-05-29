Desarrollo social

¿Cómo cerrar brechas sociales y económicas en Colombia? Esta estrategia de Colsubsidio está cambiando la manera de hacer negocios

La organización lidera diferentes iniciativas que han ayudado a las empresas a abordar la sostenibilidad y los negocios desde una visión diferente.

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Redacción Semana
29 de mayo de 2026 a las 5:00 p. m.
Una de las grandes apuestas de Colsubsidio es el fortalecimiento del tejido empresarial.
Una de las grandes apuestas de Colsubsidio es el fortalecimiento del tejido empresarial. Foto: Colsubsidio - API

Durante años, la sostenibilidad fue entendida principalmente como una conversación enfocada en reducir emisiones, reciclar o mitigar impactos sobre el entorno. Hoy, el concepto va mucho más allá. Las empresas están llamadas a generar valor económico, aportar al progreso del país y asumir un papel activo frente a los desafíos ambientales. Bajo esa visión, Colsubsidio ha consolidado una estrategia orientada a impulsar el impacto social, la gestión responsable de los recursos y el crecimiento económico bajo un mismo propósito.

La organización entiende este desafío como la capacidad de transformar realidades a través de soluciones concretas para trabajadores, familias y empresas afiliadas. Su modelo de gestión busca aportar al cierre de brechas sociales mientras fortalece la competitividad del sector productivo. La apuesta no solo involucra servicios como salud, vivienda, educación o empleo, sino también la articulación entre distintos actores para responder a las nuevas dinámicas económicas y productivas del entorno.

Ese enfoque ha llevado a Colsubsidio a trabajar de manera simultánea en dos frentes. Por un lado, acompaña a las organizaciones en procesos de fortalecimiento empresarial y productividad, entendiendo que empresas más sólidas también generan más empleo y oportunidades. Por otro, desarrolla programas y servicios que impactan directamente la calidad de vida de millones de personas.

Xposible Colsubsidio es una comunidad empresarial que contribuye al desarrollo sostenible del país.
Xposible Colsubsidio es una comunidad empresarial que contribuye al desarrollo sostenible del país. Foto: Colsubsidio - Felipe Alzate

Esta perspectiva también involucra un compromiso con la protección de la naturaleza y el uso responsable de los recursos. Por eso, han fortalecido iniciativas enfocadas en eficiencia energética, utilización de energías alternativas, medición de huella de carbono y conservación de la biodiversidad en distintas sedes, hoteles y proyectos.

A esto se suma Xposible Colsubsidio, una comunidad que acompaña a las empresas en la adopción de prácticas responsables y en la construcción de modelos de negocio con impacto positivo, promoviendo una visión de lo que significa hacer negocios haciendo el bien.

La capacidad de adaptarse a las nuevas dinámicas sociales y productivas también ha sido clave para mantener la pertinencia de sus servicios y ampliar el alcance de sus iniciativas. En ese proceso, su solidez financiera le ha permitido reinvertir la totalidad de sus remanentes en infraestructura, cobertura y programas con impacto en las comunidades y las organizaciones, consolidando una gestión enfocada en generar valor social, económico y ambiental.

“Durante casi siete décadas hemos fortalecido relaciones con empresas, comunidades, academia y sector público para generar soluciones que aporten al país. Este enfoque también nos ha llevado a dirigir la inversión donde más se necesita, a través de un modelo de gestión sólido y transparente”, explicó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.

De esta manera, la organización continúa consolidando una visión en la que el progreso de las personas, la competitividad empresarial y el cuidado del entorno avanzan de manera articulada. A través de sus servicios, programas e iniciativas, buscan generar oportunidades, fortalecer a las empresas afiliadas y aportar a la construcción de un país más sostenible frente a los retos actuales.

*Contenido elaborado con apoyo de Colsubsidio