¿Cómo cerrar brechas sociales y económicas en Colombia? Esta estrategia de Colsubsidio está cambiando la manera de hacer negocios

Durante años, la sostenibilidad fue entendida principalmente como una conversación enfocada en reducir emisiones, reciclar o mitigar impactos sobre el entorno. Hoy, el concepto va mucho más allá. Las empresas están llamadas a generar valor económico, aportar al progreso del país y asumir un papel activo frente a los desafíos ambientales. Bajo esa visión, Colsubsidio ha consolidado una estrategia orientada a impulsar el impacto social, la gestión responsable de los recursos y el crecimiento económico bajo un mismo propósito.

La organización entiende este desafío como la capacidad de transformar realidades a través de soluciones concretas para trabajadores, familias y empresas afiliadas. Su modelo de gestión busca aportar al cierre de brechas sociales mientras fortalece la competitividad del sector productivo. La apuesta no solo involucra servicios como salud, vivienda, educación o empleo, sino también la articulación entre distintos actores para responder a las nuevas dinámicas económicas y productivas del entorno.

Ese enfoque ha llevado a Colsubsidio a trabajar de manera simultánea en dos frentes. Por un lado, acompaña a las organizaciones en procesos de fortalecimiento empresarial y productividad, entendiendo que empresas más sólidas también generan más empleo y oportunidades. Por otro, desarrolla programas y servicios que impactan directamente la calidad de vida de millones de personas.

Xposible Colsubsidio es una comunidad empresarial que contribuye al desarrollo sostenible del país. Foto: Colsubsidio - Felipe Alzate

Esta perspectiva también involucra un compromiso con la protección de la naturaleza y el uso responsable de los recursos. Por eso, han fortalecido iniciativas enfocadas en eficiencia energética, utilización de energías alternativas, medición de huella de carbono y conservación de la biodiversidad en distintas sedes, hoteles y proyectos.

A esto se suma Xposible Colsubsidio, una comunidad que acompaña a las empresas en la adopción de prácticas responsables y en la construcción de modelos de negocio con impacto positivo, promoviendo una visión de lo que significa hacer negocios haciendo el bien.

La capacidad de adaptarse a las nuevas dinámicas sociales y productivas también ha sido clave para mantener la pertinencia de sus servicios y ampliar el alcance de sus iniciativas. En ese proceso, su solidez financiera le ha permitido reinvertir la totalidad de sus remanentes en infraestructura, cobertura y programas con impacto en las comunidades y las organizaciones, consolidando una gestión enfocada en generar valor social, económico y ambiental.

“Durante casi siete décadas hemos fortalecido relaciones con empresas, comunidades, academia y sector público para generar soluciones que aporten al país. Este enfoque también nos ha llevado a dirigir la inversión donde más se necesita, a través de un modelo de gestión sólido y transparente”, explicó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.

De esta manera, la organización continúa consolidando una visión en la que el progreso de las personas, la competitividad empresarial y el cuidado del entorno avanzan de manera articulada. A través de sus servicios, programas e iniciativas, buscan generar oportunidades, fortalecer a las empresas afiliadas y aportar a la construcción de un país más sostenible frente a los retos actuales.

*Contenido elaborado con apoyo de Colsubsidio