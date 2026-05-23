Por tercer año consecutivo, Colsubsidio se mantiene en el top 10 de las empresas más innovadoras. Estas son sus claves

Por tercer año consecutivo, Colsubsidio se mantiene entre las 10 empresas más innovadoras del país, ocupando el sexto lugar del Ranking de Innovación Empresarial 2026, presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en el marco del Innovation Land Summit, una medición que evaluó a más de 300 organizaciones.

El año pasado, la empresa social de los colombianos inició 229 proyectos de innovación con la participación de 637 trabajadores, una cifra que evidencia la consolidación de una estrategia que articula talento, conocimiento y tecnología. Buena parte de esa apuesta está concentrada en inteligencia artificial aplicada a problemas concretos. Uno de los proyectos destacados es SabidurIA, la iniciativa enfocada en transformar procesos del sistema de salud mediante analítica predictiva y uso de datos.

El modelo trabaja sobre tres frentes clave: la gestión de tutelas, la auditoría de fórmulas y la detección temprana de enfermedad renal crónica.

“Más que un reconocimiento, este resultado confirma que, cuando la innovación se conecta con el propósito superior de la organización, es posible generar transformaciones reales. Hoy la inteligencia artificial nos permite ampliar ese impacto y responder de manera más eficiente a desafíos complejos”, afirmó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio. El directivo destacó el desempeño de las demás empresas incluidas en la medición y aseguró que la innovación es una herramienta determinante para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad empresarial del país.

La estrategia de Colsubsidio también avanzó en formación y transferencia de conocimiento. Durante 2025, la organización consolidó una comunidad enfocada en innovación e inteligencia artificial que alcanzó a 36.318 personas de 30 países. A esto se suman más de 6.600 trabajadores que participaron en cursos virtuales, webinars y espacios de formación orientados a la transformación tecnológica.

La organización desarrolló 61 proyectos en alianza con universidades y sus centros de investigación, además de lanzar 88 retos de innovación abierta con distintos actores que forman parte del sistema de innovación del país. La apuesta busca acelerar el desarrollo de nuevas soluciones mediante esquemas de colaboración y cocreación.

Con este resultado, Colsubsidio fortalece un modelo que mezcla tecnología, talento humano y alianzas estratégicas para transformar servicios y ampliar oportunidades para los colombianos.

*Contenido elaborado con apoyo de Colsubsidio