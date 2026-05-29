Apple revolucionará Siri en 2026: así será el asistente con inteligencia artificial que llegará junto a iOS 27

Apple está ultimando los detalles de iOS 27 y de la renovada versión de Siri, su asistente basado en inteligencia artificial (IA), que llegará con un diseño integrado en toda la experiencia del sistema operativo. Según el periodista de Bloomberg Mark Gurman, los usuarios podrán acceder al asistente desde el Dynamic Island mediante una nueva interfaz de “Buscar o preguntar”, además de utilizarlo desde una aplicación independiente y a través de funciones específicas integradas en Cámara y Fotos.

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Como es habitual, la compañía de Cupertino presentará las novedades de su nuevo sistema operativo para iPhone durante la conferencia anual para desarrolladores WWDC 2026, programada para el próximo lunes 8 de junio.

Junto con iOS 27, Apple también revelará finalmente la esperada actualización de Siri, cuyo lanzamiento sufrió varios retrasos. Esta nueva versión llegará respaldada por el acuerdo plurianual firmado con Google, que permitirá utilizar los modelos Gemini y la infraestructura en la nube de la compañía para potenciar sus capacidades de IA.

Ante la cercanía de la WWDC, Gurman compartió un primer vistazo del rediseño de Siri mediante ilustraciones elaboradas a partir de información suministrada por fuentes cercanas a los planes de Apple.

Según estas filtraciones, los usuarios podrán acceder a una nueva interfaz de “Buscar o preguntar” impulsada por Siri al deslizar el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla del iPhone. El asistente también podrá activarse como hasta ahora, manteniendo pulsado el botón lateral o mediante comandos de voz.

El asistente podrá activarse deslizando la pantalla, con el botón lateral o mediante comandos de voz. Foto: Getty Images

La interfaz aparecerá integrada en el Dynamic Island y contará con bordes iluminados con un halo brillante. Además, mantendrá un formato similar al actual de iOS 26, mostrando sugerencias de aplicaciones utilizadas con frecuencia, búsquedas recientes y otros resultados personalizados según los hábitos y solicitudes del usuario.

No obstante, una de las principales novedades será la capacidad de Siri para consultar datos personales desde aplicaciones como Calendario, Mail y Mensajes, con el objetivo de ofrecer respuestas más contextuales e inteligentes sin necesidad de que el usuario abra dichas aplicaciones. Por ejemplo, podrá responder consultas relacionadas con eventos teniendo en cuenta si ya existe otra actividad programada para la misma fecha.

Asimismo, las filtraciones apuntan a que Apple permitirá elegir otros asistentes de IA, como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google, en lugar de Siri, para responder determinadas solicitudes. Las respuestas aparecerán en tarjetas de texto enriquecido que podrán ampliarse para continuar la conversación directamente desde la aplicación de Siri.

En esta misma línea, el asistente también contará con una aplicación independiente que permitirá mantener conversaciones mediante voz o texto, así como adjuntar fotografías y documentos. Su funcionamiento será similar al de otros chatbots actuales y, según Gurman, incluirá una interfaz oscura por defecto y un historial de conversaciones.

Siri tendrá una nueva interfaz llamada “Buscar o preguntar”, integrada en el Dynamic Island. Foto: Getty Images

El nuevo Siri llegará con funciones avanzadas

Además, las fuentes citadas por Bloomberg aseguraron que Siri se integrará directamente en la aplicación Cámara gracias a las capacidades de Visual Intelligence. De esta forma, el asistente podrá identificar automáticamente lo que el usuario esté enfocando, ya sea un menú, un objeto o cualquier elemento del entorno, y ofrecer información relacionada en tiempo real.

La aplicación Fotos también incorporará nuevas herramientas impulsadas por IA, entre ellas Reencuadrar y Extender. Estas funciones permitirán modificar el encuadre de una imagen, cambiar su perspectiva y generar nuevos elementos para completar los bordes de la fotografía y adaptarla a distintos formatos.

En definitiva, la renovada versión de Siri estará diseñada para comprender el contenido que aparece en pantalla y combinar la búsqueda web con capacidades avanzadas de inteligencia artificial para ejecutar tareas de manera más intuitiva y contextual.

*Con información de Europa Press