Nueva función de Siri permitirá usar ‘chatbots’ externos sin salir del asistente: así será la próxima actualización de Apple

Apple planea abrir Siri y Apple Intelligence a servicios de terceros a través de una nueva sección dedicada a aplicaciones de inteligencia artificial (IA) dentro de la App Store.

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Este cambio forma parte del proyecto de renovación de Siri, que ha experimentado varios retrasos, y se espera que llegue junto con la actualización del sistema operativo iOS 27, que será presentada en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio.

Con esta apertura, Apple busca maximizar el rendimiento de su hardware y tener un mayor control sobre su ecosistema, lo que podría traducirse en un aumento de ingresos gracias a las aplicaciones impulsadas por IA en la App Store. Solo en 2025, estas aplicaciones generaron cerca de 900 millones de dólares (aproximadamente 777,6 millones de euros).

En concreto, la nueva función ‘Extensiones’ de iOS 27 permitirá a los usuarios instalar chatbots de terceros —además de ChatGPT— y utilizarlos directamente dentro de Siri. Para ello, se creará una sección específica de servicios de IA de terceros dentro de la App Store, según adelantó el periodista especializado de Bloomberg, Mark Gurman.

La medida busca convertir a Siri en un asistente más versátil, capaz de trabajar con diferentes soluciones de IA. Foto: Europa Press

Gurman aclaró que esta estrategia es independiente del acuerdo de Apple con Google, ya que la renovación de Siri y los servicios de IA propios estarán basados en Gemini. Gracias a esta función, los usuarios podrán elegir qué inteligencia artificial emplear para cada tarea sin dejar de usar el asistente de Apple.

Así serán los anuncios en Apple Maps

Por otro lado, Apple anunció que incorporará anuncios en su servicio de navegación Apple Maps, los cuales se mostrarán en los resultados de búsqueda, de manera similar a Google Maps.

Apple Maps es la aplicación de mapas y navegación desarrollada por Apple para sus dispositivos. Foto: NurPhoto via Getty Images

El objetivo de la compañía es ampliar la monetización de sus servicios. Los anuncios en Apple Maps se basarán en un sistema de subasta, en el que empresas y marcas pujarán por aparecer entre los primeros resultados según las palabras clave que los usuarios utilicen.

Fuentes cercanas a Bloomberg indican que la implementación de dicha novedad está prevista para el verano. Con esto, Apple sigue los pasos de Google Maps, que ya incluye anuncios en sus resultados de búsqueda desde hace varios años.

*Con información de Europa Press.