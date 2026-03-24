Este es el nuevo navegador con inteligencia artificial avanzada para iPhone, que revoluciona la forma de realizar consultas

El enfoque en los dispositivos Apple parece haber cambiado: ahora la competencia gira en torno a cómo las personas organizan su información y gestionan sus tareas cotidianas, más que en las características del hardware.

En este contexto, Comet AI de Perplexity se presenta como una alternativa innovadora frente a navegadores tradicionales como Safari, incorporando inteligencia artificial avanzada que transforma la experiencia de navegación.

Este navegador no se limita a mostrar enlaces, sino que interpreta las consultas del usuario, resume datos relevantes, automatiza procesos y mantiene un alto estándar de privacidad y eficiencia, ajustándose a las expectativas del ecosistema iOS.

Comet AI de Perplexity se presenta como una alternativa innovadora frente a navegadores tradicionales como Safari. Foto: Getty Images

A diferencia de los navegadores convencionales, Comet AI emplea modelos de lenguaje sofisticados capaces de captar la intención detrás de cada búsqueda. Esto permite generar respuestas claras y verificadas sin necesidad de abrir nuevas pestañas.

De esta manera, los usuarios de iPhone pueden acceder a información útil y precisa simplemente escribiendo o dictando su consulta, convirtiendo la barra de direcciones en un asistente digital capaz de facilitar la organización y el acceso a datos en su día a día.

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¿Cómo funciona el nuevo navegador de Apple?

Comet AI se destaca en el ecosistema Apple por su enfoque en la privacidad. El navegador prioriza una interfaz limpia y minimalista, eliminando anuncios molestos y distracciones visuales, manteniendo la estética característica de iOS.

La sincronización entre dispositivos es otro punto fuerte. El historial de navegación y los proyectos de investigación se actualizan automáticamente, brindando continuidad en el iPhone, Mac o escritorio, lo que facilita retomar cualquier tarea sin interrupciones.

Para que un usuario comience a usar Comet AI en el iPhone, solo es necesario descargar la aplicación oficial desde la App Store y configurarla como navegador predeterminado a través de los ajustes del dispositivo, un proceso rápido y sencillo.

La sincronización entre dispositivos es otro punto fuerte. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por su parte, para el escritorio, Comet Browser representa la versión de PC desarrollada por Perplexity. A diferencia de Chrome o Edge, este navegador actúa como un asistente personal autónomo, una inteligencia artificial “agéntica” capaz de ejecutar tareas de manera independiente.

Su función principal, la búsqueda “agéntica”, va más allá de los resultados tradicionales. Permite encargarle acciones completas, como localizar y reservar un vuelo económico o gestionar la bandeja de entrada eliminando correos no deseados, sin intervención directa del usuario.

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La IA integrada puede interactuar con sitios web, completar formularios y comparar información por sí misma, simplificando procesos que normalmente requerirían varios pasos y múltiples pestañas abiertas.

Comet incorpora un asistente accesible desde la barra lateral con el atajo Alt + A. Este asistente resume documentos largos, compara datos entre pestañas, interpreta páginas web y redacta respuestas automáticas, facilitando la organización de tareas complejas.

Además, la gestión de pestañas es inteligente: se agrupan automáticamente por tema, se asignan colores y se cierran las que están duplicadas o inactivas, optimizando la memoria RAM. Su base Chromium asegura compatibilidad con extensiones de Chrome y permite importar marcadores, historial y contraseñas sin complicaciones.