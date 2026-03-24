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Apple confirma fecha oficial de la WWDC 2026: estas son las novedades que presentará el gigante tecnológico

La Conferencia Mundial de Desarrolladores se consolida como un evento fundamental para conocer la dirección tecnológica de la compañía.

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Redacción Tecnología
24 de marzo de 2026, 7:56 a. m.
La compañía ha logrado posicionarse como una de las más influyentes del sector tecnológico.
La compañía ha logrado posicionarse como una de las más influyentes del sector tecnológico. Foto: Getty Images

Apple se ha consolidado como una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo gracias a su capacidad para mantener un ritmo constante de lanzamientos que capta la atención tanto del mercado como de sus usuarios.

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Cada año, dispositivos como el iPhone, el Apple Watch y los computadores MacBook reciben actualizaciones que incorporan mejoras en rendimiento, diseño y funcionalidades. Este enfoque no solo responde a la competencia, sino también a una base de usuarios fieles que espera novedades de forma permanente.

Además, la compañía no se limita al hardware. También ha fortalecido su ecosistema con servicios como iOS, macOS y plataformas como Apple TV+, lo que demuestra que sus lanzamientos buscan reforzar la integración entre dispositivos y ofrecer una experiencia más completa.

El iPhone 18 podría tener cambios en la cámara, colores y funcionalidades.
El iPhone 18 podría tener cambios en la cámara, colores y funcionalidades. Foto: NurPhoto via Getty Images

En este contexto, ya se ha confirmado la fecha en la que llegarán las novedades de 2026. Apple celebrará su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) del 8 al 12 de junio, un evento en el que presentará sus avances más recientes en software y tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA).

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El 8 de junio, la compañía realizará en su sede Apple Park un evento especial al que podrán asistir desarrolladores y estudiantes de manera presencial. Allí tendrán la oportunidad de seguir la conferencia inaugural y conocer de cerca al equipo de ingeniería y diseño durante la sesión “Platforms State of the Union”.

Esta será la primera de cinco jornadas que incluirán más de cien sesiones en video, talleres interactivos y encuentros que también podrán seguirse en línea, según informó la empresa en un comunicado oficial.

Año tras año, Apple estrena nuevos productos con mejoras significativas.
Año tras año, Apple estrena nuevos productos con mejoras significativas. Foto: NurPhoto via Getty Images

La WWDC será, como es habitual, el escenario en el que Apple presentará las actualizaciones más recientes de sus sistemas operativos y servicios, así como sus avances en inteligencia artificial y nuevas herramientas de desarrollo.

La conferencia inaugural se transmitirá de forma gratuita a nivel mundial a través de la aplicación Apple Developer, su página web oficial, su canal de YouTube y, en China, mediante la plataforma Apple Developer en bilibili.

*Con información de Europa Press