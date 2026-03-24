Apple confirma fecha oficial de la WWDC 2026: estas son las novedades que presentará el gigante tecnológico

Apple se ha consolidado como una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo gracias a su capacidad para mantener un ritmo constante de lanzamientos que capta la atención tanto del mercado como de sus usuarios.

Apple alista nuevos dispositivos “Ultra”: iPhone plegable, MacBook con pantalla OLED táctil y AirPods de próxima generación

Cada año, dispositivos como el iPhone, el Apple Watch y los computadores MacBook reciben actualizaciones que incorporan mejoras en rendimiento, diseño y funcionalidades. Este enfoque no solo responde a la competencia, sino también a una base de usuarios fieles que espera novedades de forma permanente.

Además, la compañía no se limita al hardware. También ha fortalecido su ecosistema con servicios como iOS, macOS y plataformas como Apple TV+, lo que demuestra que sus lanzamientos buscan reforzar la integración entre dispositivos y ofrecer una experiencia más completa.

El iPhone 18 podría tener cambios en la cámara, colores y funcionalidades. Foto: NurPhoto via Getty Images

En este contexto, ya se ha confirmado la fecha en la que llegarán las novedades de 2026. Apple celebrará su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) del 8 al 12 de junio, un evento en el que presentará sus avances más recientes en software y tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA).

El 8 de junio, la compañía realizará en su sede Apple Park un evento especial al que podrán asistir desarrolladores y estudiantes de manera presencial. Allí tendrán la oportunidad de seguir la conferencia inaugural y conocer de cerca al equipo de ingeniería y diseño durante la sesión “Platforms State of the Union”.

Esta será la primera de cinco jornadas que incluirán más de cien sesiones en video, talleres interactivos y encuentros que también podrán seguirse en línea, según informó la empresa en un comunicado oficial.

Año tras año, Apple estrena nuevos productos con mejoras significativas. Foto: NurPhoto via Getty Images

La WWDC será, como es habitual, el escenario en el que Apple presentará las actualizaciones más recientes de sus sistemas operativos y servicios, así como sus avances en inteligencia artificial y nuevas herramientas de desarrollo.

La conferencia inaugural se transmitirá de forma gratuita a nivel mundial a través de la aplicación Apple Developer, su página web oficial, su canal de YouTube y, en China, mediante la plataforma Apple Developer en bilibili.

*Con información de Europa Press