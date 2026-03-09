Apple alista nuevos dispositivos “Ultra”: iPhone plegable, MacBook con pantalla OLED táctil y AirPods de próxima generación

Apple estaría preparando el lanzamiento de una nueva línea de productos de gama alta bajo el nombre de “Ultra”, que incluiría dispositivos innovadores como un iPhone plegable, un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una nueva generación de AirPods equipados con cámaras.

Tras la reciente presentación del MacBook Neo, el portátil más económico dentro del catálogo de Mac, la compañía ahora estaría enfocada en ampliar su oferta en el segmento premium. Según informó el periodista de Bloomberg especializado en Apple, Mark Gurman, esta nueva familia de dispositivos podría presentarse en otoño y marcaría un nuevo nivel dentro del ecosistema de la marca.

Entre los lanzamientos más esperados se encuentra el primer iPhone plegable de Apple. De acuerdo con Gurman, el dispositivo tendría una gran pantalla interior, sensores integrados y un precio cercano a los 2.000 dólares (unos 1.731 euros). En caso de no adoptar el nombre “Ultra”, el periodista sugiere que Apple podría optar por la denominación “iPhone Fold”.

Uno de los dispositivos más esperados sería el primer iPhone plegable. Foto: Getty Images

La compañía, además, llevaría trabajando desde junio en la producción de este teléfono plegable junto con Foxconn, por lo que su llegada al mercado podría concretarse en 2026.

Otro de los productos destacados sería un MacBook Pro con pantalla OLED táctil, una tecnología de la que ya se había hablado a finales del año pasado. El cambio a paneles OLED permitiría a Apple fabricar portátiles más delgados, con mayor brillo y mejor calidad de imagen.

Según Gurman, si se sigue el patrón que Apple ha aplicado en otros dispositivos como el iPad y el iPhone al adoptar pantallas OLED, este nuevo MacBook Pro se posicionaría por encima de los modelos equipados con procesadores M5 Pro y M5 Max, creando así una categoría aún más exclusiva dentro de la línea.

Apple también estaría desarrollando nuevos AirPods con cámaras de visión artificial, capaces de recopilar información del entorno. Foto: Getty Images

Por último, la empresa también estaría trabajando en una nueva generación de AirPods. La principal novedad sería la incorporación de cámaras de visión artificial, que permitirían recopilar información del entorno para integrarla con Siri y mejorar las funciones basadas en inteligencia artificial. Esta tecnología podría hacer que su precio supere al de los actuales AirPods Pro.

