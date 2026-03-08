Apple Music lanza función que permitirá identificar contenido creado con inteligencia artificial

Apple Music agregó un conjunto de metadatos que identifican el contenido generado con herramientas de inteligencia artificial que deben aplicar los sellos discográficos y los distribuidores de música.

La plataforma de streaming lanzó lo que llama ‘etiquetas de transparencia’ (Transparency Tags) con las que se identificarán los elementos que han sido creados con IA, que abarca el arte estático o gráfico en movimiento del álbum, la generación de una parte material de la grabación de sonido, la composición y el contenido de video.

Imagen de recurso de Apple Music. Foto: APPLE

Las etiquetas se dirigen a los sellos discográficos y los distribuidores, que ya pueden comenzar a aplicarlas tanto en el contenido ya publicado en Apple Music como en el nuevo, según explicó la compañía en un boletín distribuido a los socios de la industria, que recogen en Music Business Worldwide. Pueden, incluso, aplicarse varias etiquetas de manera conjunta.

Apple considera que “los sellos y distribuidores deben asumir un papel activo a la hora de informar cuando el contenido que ofrecen se crea mediante IA”, y que el etiquetado proporciona “un primer paso concreto hacia la transparencia necesaria para que la industria establezca mejores prácticas y políticas que funcionen para todos”. Sin embargo, deja a su criterio lo que califican como contenido generado por inteligencia artificial.

Esto se suma al más reciente cambio que dio a conocer la compañía, donde ChatGPT ya permite vincularse con Apple Music desde el celular, una novedad que amplía el uso del asistente de OpenAI más allá de las respuestas escritas y lo convierte en un aliado para descubrir canciones, armar listas y resolver dudas musicales en segundos.

La cuestión es que la integración no es automática, hay que activarla manualmente, pero no requiere conocimientos técnicos.

ChatGPT ya permite vincularse con Apple Music desde el celular. Foto: Anadolu via Getty Images

La conexión con Apple Music crea nuevas opciones de uso para quienes suelen perder tiempo buscando canciones o no recuerdan el nombre exacto de un tema.

Con esta nueva función de ChatGPT, el usuario puede describir una canción con pocas pistas, como una frase, el ritmo o incluso el contexto en el que la escuchó, y recibir sugerencias que se enlazan directamente con la plataforma musical de Apple.

*Con información de Europa Press.