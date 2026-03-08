Tecnología

Apple Music lanza función que permitirá identificar contenido creado con inteligencia artificial

Esta función permitirá a los usuarios identificar los elementos que han sido creados con IA dentro de la plataforma.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
8 de marzo de 2026, 3:27 p. m.
En esta ilustración fotográfica se ve el logotipo de Apple Music en un teléfono inteligente.
En esta ilustración fotográfica se ve el logotipo de Apple Music en un teléfono inteligente. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Apple Music agregó un conjunto de metadatos que identifican el contenido generado con herramientas de inteligencia artificial que deben aplicar los sellos discográficos y los distribuidores de música.

La plataforma de streaming lanzó lo que llama ‘etiquetas de transparencia’ (Transparency Tags) con las que se identificarán los elementos que han sido creados con IA, que abarca el arte estático o gráfico en movimiento del álbum, la generación de una parte material de la grabación de sonido, la composición y el contenido de video.

Imagen de recurso de Apple Music APPLE (Foto de ARCHIVO) 28/6/2019
Imagen de recurso de Apple Music. Foto: APPLE

Las etiquetas se dirigen a los sellos discográficos y los distribuidores, que ya pueden comenzar a aplicarlas tanto en el contenido ya publicado en Apple Music como en el nuevo, según explicó la compañía en un boletín distribuido a los socios de la industria, que recogen en Music Business Worldwide. Pueden, incluso, aplicarse varias etiquetas de manera conjunta.

Apple considera que “los sellos y distribuidores deben asumir un papel activo a la hora de informar cuando el contenido que ofrecen se crea mediante IA”, y que el etiquetado proporciona “un primer paso concreto hacia la transparencia necesaria para que la industria establezca mejores prácticas y políticas que funcionen para todos”. Sin embargo, deja a su criterio lo que califican como contenido generado por inteligencia artificial.

Tecnología

Resultados de las elecciones en Colombia: así funciona la ‘app’ de la Registraduría para seguir el preconteo

Tecnología

Faltan pocas horas para ver una alineación de planetas en el cielo: hora exacta y cómo observarla

Tecnología

Científicos advierten que la Tierra podría experimentar cambios en el futuro que provocarían extinciones masivas

Tecnología

OpenAI presenta GPT-5.4: el modelo de inteligencia artificial que puede ejecutar tareas complejas sin intervención del usuario

Tecnología

El orden de los alimentos en la nevera sí influye en el consumo de energía: cómo organizarlos para evitar pagar más en la factura

Tecnología

¿Por qué aparecen en WhatsApp contactos que ya eliminó? Así de fácil y rápido puede hacer que desaparezcan de la aplicación

Tecnología

Feliz día de la mujer en Colombia: imágenes inspiradoras para enviar a través de WhatsApp este 8 de marzo

Tecnología

Ya puede conectar ChatGPT con Apple Music en el celular: para qué sirve y cómo hacerlo sin inconvenientes

Tecnología

Las gafas inteligentes de Meta suman control por voz en español y mejoran las llamadas en lugares ruidosos

Tecnología

Ahora es más fácil pasar canciones de otras apps a Apple Music, gratis; se transfirieron 1.300 en 3 minutos

OpenAI presenta GPT-5.4: el modelo de inteligencia artificial que puede ejecutar tareas complejas sin intervención del usuario

Esto se suma al más reciente cambio que dio a conocer la compañía, donde ChatGPT ya permite vincularse con Apple Music desde el celular, una novedad que amplía el uso del asistente de OpenAI más allá de las respuestas escritas y lo convierte en un aliado para descubrir canciones, armar listas y resolver dudas musicales en segundos.

La cuestión es que la integración no es automática, hay que activarla manualmente, pero no requiere conocimientos técnicos.

Los usuarios pueden elegir si desean que ChatGPT recuerde sus conversaciones.
ChatGPT ya permite vincularse con Apple Music desde el celular. Foto: Anadolu via Getty Images

La conexión con Apple Music crea nuevas opciones de uso para quienes suelen perder tiempo buscando canciones o no recuerdan el nombre exacto de un tema.

Con esta nueva función de ChatGPT, el usuario puede describir una canción con pocas pistas, como una frase, el ritmo o incluso el contexto en el que la escuchó, y recibir sugerencias que se enlazan directamente con la plataforma musical de Apple.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

Mensajes que prometen pagos o beneficios suelen ocultar intentos de estafa.

Advierten sobre nueva modalidad de estafa a través de mensajes de texto: así operan los delincuentes

La plataforma digital facilita la consulta de puestos, candidatos y resultados en tiempo real.

Resultados de las elecciones en Colombia: así funciona la ‘app’ de la Registraduría para seguir el preconteo

ALINEACIÓN PLANETARIA - PLANETAS - SISTEMA SOLAR

Faltan pocas horas para ver una alineación de planetas en el cielo: hora exacta y cómo observarla

La superficie de la Tierra está fragmentada en grandes placas tectónicas que se desplazan lentamente sobre el manto.

Científicos advierten que la Tierra podría experimentar cambios en el futuro que provocarían extinciones masivas

Esta nueva versión del asistente de IA combina mejoras en razonamiento, programación y automatización de flujos de trabajo como agente.

OpenAI presenta GPT-5.4: el modelo de inteligencia artificial que puede ejecutar tareas complejas sin intervención del usuario

El consumo de energía de la nevera puede verse afectado por hábitos cotidianos aparentemente pequeños.

El orden de los alimentos en la nevera sí influye en el consumo de energía: cómo organizarlos para evitar pagar más en la factura

Algunos contactos pueden permanecer almacenados directamente en la ‘app’, incluso después de haber sido eliminados.

¿Por qué aparecen en WhatsApp contactos que ya eliminó? Así de fácil y rápido puede hacer que desaparezcan de la aplicación

Con la llegada de esta fecha, miles de personas aprovechan los mensajes para destacar y agradecer a las mujeres que forman parte de su vida cotidiana.

Feliz día de la mujer en Colombia: imágenes inspiradoras para enviar a través de WhatsApp este 8 de marzo

Frases emotivas, inclusivas y personalizadas para celebrar el 8 de marzo.

Feliz día de la mujer 2026: frases para dedicar a familiares y amigas vía WhatsApp

Noticias Destacadas