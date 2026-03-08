OpenAI presenta GPT-5.4: el modelo de inteligencia artificial que puede ejecutar tareas complejas sin intervención del usuario

La empresa tecnológica OpenAI presentó su nuevo modelo de inteligencia artificial actualizado, GPT-5.4, una herramienta diseñada especialmente para tareas profesionales y que introduce capacidades nativas de uso informático. Gracias a ello, los agentes pueden ejecutar flujos de trabajo dentro de distintas aplicaciones de forma autónoma, lo que en la práctica les permite controlar un ordenador.

Para este desarrollo, la compañía dirigida por Sam Altman integró avances recientes en razonamiento, programación y automatización de tareas. Según explicó la firma, el modelo supera las capacidades de codificación de GPT-5.3-Codez y mejora su desempeño en diversas herramientas, entornos de software y actividades profesionales.

En concreto, OpenAI presentó GPT-5.4 como su modelo de vanguardia “más potente y eficiente” para el trabajo profesional. Junto a él también lanzó GPT-5.4 Pro, disponible tanto en su ‘chatbot’ ChatGPT como en la API, con el objetivo de ofrecer el máximo rendimiento en tareas complejas.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo sistema es que, dentro de Codex y la API, se convierte en el primer modelo de propósito general de la compañía que integra de forma nativa funciones de uso informático. Esto significa que los agentes pueden operar directamente en un ordenador y ejecutar procesos complejos entre distintas aplicaciones sin intervención del usuario.

En la práctica, el modelo puede gestionar el equipo de manera independiente y manejar hasta un millón de tokens de contexto. Esta capacidad facilita que los agentes planifiquen, ejecuten y verifiquen tareas a largo plazo, tal como explicó la empresa en un comunicado publicado en su blog.

Además, GPT-5.4 incorpora mejoras en su funcionamiento dentro de grandes ecosistemas de herramientas. Parte de este avance se debe a la función de búsqueda de herramientas, que permite a los agentes localizar y utilizar las opciones más adecuadas para cada acción de forma más eficiente.

Así será el funcionamiento de GPT-5.4 Thinking

Entre las novedades también se incluye la versión GPT-4.5 Thinking, que ofrece un plan anticipado del razonamiento antes de ejecutar una tarea. Esta función permite interrumpir el proceso para ajustar el procedimiento a mitad del flujo de trabajo, lo que facilita obtener resultados más precisos sin tener que esperar a que finalice la operación completa.

Asimismo, OpenAI indicó que el modo Thinking mejora las capacidades de investigación en la deep web, especialmente para consultas específicas, manteniendo el contexto en preguntas que requieren un análisis más profundo. Como resultado, el sistema puede generar respuestas de mayor calidad, más rápidas y mejor alineadas con lo solicitado por el usuario.

En cuanto al rendimiento, la compañía destacó que GPT-5.4 es el modelo más eficiente en el uso de tokens hasta la fecha, ya que requiere una menor cantidad para resolver problemas en comparación con GPT-5.2.

La firma también resaltó avances en fiabilidad: el nuevo modelo es un 33 % menos propenso a realizar afirmaciones falsas frente a su versión anterior y las respuestas completas presentan un 18 % menos de probabilidades de contener errores.

Con estas mejoras, GPT-5.4 ya está disponible mediante las suscripciones Plus, Pro y Team de ChatGPT. Tanto GPT-5.4 como GPT-5.4 Pro también pueden utilizarse a través de la API.

