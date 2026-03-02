Tecnología

Las polémicas razones detrás de la campaña ‘QuitGPT’ que fomenta la cancelación de suscripciones a ChatGPT

El boicot busca movilizar especialmente a los usuarios más jóvenes para que abandonen la plataforma y exploren otras alternativas tecnológicas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
2 de marzo de 2026, 4:46 p. m.
Aplicación de OpenAI, ChatGPT
Aplicación de OpenAI, ChatGPT Foto: Getty Images

ChatGPT se ha consolidado como un referente indiscutible frente a las promesas de transformación radical impulsadas por las grandes tecnológicas. A pesar de que diversos estudios con líderes corporativos sugieren que la implementación de esta tecnología aún genera más costos operativos que beneficios tangibles, la plataforma de OpenAI mantiene un dominio absoluto en el mercado actual.

Con una base de usuarios que supera los 800 millones de personas cada semana, la herramienta se ha vuelto indispensable para optimizar labores que van desde la redacción de mensajes hasta el procesamiento de información compleja.

Con el tiempo, la plataforma pasó de ser un asistente a un repositorio central de su trabajo.
La eficiencia que aporta ha generado una dependencia tal que prescindir de sus servicios resulta una idea casi impensable. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta integración tan profunda en la rutina diaria ha convertido al asistente en un recurso esencial; aunque presenta limitaciones, la eficiencia que aporta ha generado una dependencia tal que prescindir de sus servicios resulta una idea casi impensable.

A pesar del crecimiento acelerado de competidores como Gemini, OpenAI enfrenta ahora un desafío ideológico y financiero a través del movimiento social. La campaña QuitGPT, un boicot que busca movilizar especialmente a los usuarios más jóvenes para que abandonen la plataforma y exploren otras alternativas tecnológicas.

Tecnología

El botón del aire acondicionado que nunca debe olvidar oprimir antes de usarlo para enfriar más rápido sin gastar más energía

Tecnología

¿Por qué la Luna se volverá roja este 3 de marzo?

Tecnología

No haga esto mientras usa la air fryer porque podría aumentar significativamente el consumo de energía en su casa

Tecnología

¿Se extinguirán los hombres? Científicos alertan sobre un problema inmediato asociado al envejecimiento

Tecnología

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

Tecnología

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

Tecnología

El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

Nación

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

4 Patas

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

Política

“Petro ganó las elecciones con trampa”: tormenta política tras sanción a su campaña presidencial

Starlink en su casa para una conexión estable y sin interrupciones: estos son los precios del internet satelital de Elon Musk

El trasfondo de esta iniciativa no es solo económico, sino también político y ético, pues acusan a OpenAI de colaborar con organismos de control migratorio como el ICE, según el sitio web quitgpt.org. Los promotores argumentan que, al debilitar la base de usuarios de ChatGPT, se envía un mensaje contundente contra las empresas que facilitan ciertas políticas gubernamentales.

“El presidente de OpenAI, Greg Brockman, y su esposa donaron 25 millones de dólares a MAGA Inc. en 2025, y Sam Altman, CEO de OpenAI, donó 1 millón de dólares al Fondo Inaugural de Trump 2025”, de acuerdo con lo reseñado por el sitio web.

Ya disponible el nuevo modelo Claude Opus 4.5 de Anthropic, que lidera en programación, agentes y uso informático.
Muchos empleados han dejado OpenAI debido a las mentiras, engaños e irresponsabilidad de su liderazgo”. Foto: Getty Images

Además, los promotores de esta campaña reseñaron que: “ChatGPT fomenta las crisis de salud mental a través de la adulación (una de las mayores críticas al chatbot) y la dependencia, reemplazando las relaciones humanas con novios/novias de IA. Muchos empleados han dejado OpenAI debido a las mentiras, engaños e irresponsabilidad de su liderazgo”.

La plataforma también extiende sus advertencias hacia Grok, el asistente desarrollado por xAI, debido al tono profundamente divisivo que ha mantenido desde su creación. El sitio web critica severamente la tendencia de esta herramienta de Elon Musk a generar contenido ofensivo, que incluye desde el respaldo a ideologías extremistas y figuras del nazismo hasta ataques directos contra líderes históricos respetados.

Estos precedentes han provocado que el bot sea señalado como una alternativa arriesgada y éticamente cuestionable dentro del ecosistema de la inteligencia artificial.

Más de Tecnología

El aire acondicionado, puede consumir hasta 45 kWh de energía por día, si se mantiene encendido durante aproximadamente 9 horas.

El botón del aire acondicionado que nunca debe olvidar oprimir antes de usarlo para enfriar más rápido sin gastar más energía

A diferencia de un eclipse solar, no requiere protección visual especial.

¿Por qué la Luna se volverá roja este 3 de marzo?

La freidora de aire es un electrodoméstico que puede tener un alto consumo de energía si no se usa correctamente.

No haga esto mientras usa la air fryer porque podría aumentar significativamente el consumo de energía en su casa

Bill Gates ha advertido sobre la inminente revolución laboral impulsada por la inteligencia artificial, identificando tres profesiones que, según él, permanecerán vigentes a pesar de los avances tecnológicos.

¿Se extinguirán los hombres? Científicos alertan sobre un problema inmediato asociado al envejecimiento

Durante el mes de marzo se presenta la lluvia de meteoros Gamma Nórmidas (GNO).

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

Ola rompiendo en la orilla de la playa.

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

El iPhone 17e amplía la familia 17 con más capacidad y mejor precio.

El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado indispensable para las familias.

¿Es legal instalar cámaras de seguridad afuera de la casa en Colombia? Evite multas con esta guía

La Luna se tornará roja en el primer eclipse lunar total del año, visible en Colombia el 14 de marzo.

Eclipse lunar total hoy: fecha, a qué hora verlo y todo lo que debe saber sobre el fenómeno astronómico

Noticias Destacadas