Las polémicas razones detrás de la campaña ‘QuitGPT’ que fomenta la cancelación de suscripciones a ChatGPT

ChatGPT se ha consolidado como un referente indiscutible frente a las promesas de transformación radical impulsadas por las grandes tecnológicas. A pesar de que diversos estudios con líderes corporativos sugieren que la implementación de esta tecnología aún genera más costos operativos que beneficios tangibles, la plataforma de OpenAI mantiene un dominio absoluto en el mercado actual.

Con una base de usuarios que supera los 800 millones de personas cada semana, la herramienta se ha vuelto indispensable para optimizar labores que van desde la redacción de mensajes hasta el procesamiento de información compleja.

La eficiencia que aporta ha generado una dependencia tal que prescindir de sus servicios resulta una idea casi impensable. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta integración tan profunda en la rutina diaria ha convertido al asistente en un recurso esencial; aunque presenta limitaciones, la eficiencia que aporta ha generado una dependencia tal que prescindir de sus servicios resulta una idea casi impensable.

A pesar del crecimiento acelerado de competidores como Gemini, OpenAI enfrenta ahora un desafío ideológico y financiero a través del movimiento social. La campaña QuitGPT, un boicot que busca movilizar especialmente a los usuarios más jóvenes para que abandonen la plataforma y exploren otras alternativas tecnológicas.

El trasfondo de esta iniciativa no es solo económico, sino también político y ético, pues acusan a OpenAI de colaborar con organismos de control migratorio como el ICE, según el sitio web quitgpt.org. Los promotores argumentan que, al debilitar la base de usuarios de ChatGPT, se envía un mensaje contundente contra las empresas que facilitan ciertas políticas gubernamentales.

“El presidente de OpenAI, Greg Brockman, y su esposa donaron 25 millones de dólares a MAGA Inc. en 2025, y Sam Altman, CEO de OpenAI, donó 1 millón de dólares al Fondo Inaugural de Trump 2025”, de acuerdo con lo reseñado por el sitio web.

Muchos empleados han dejado OpenAI debido a las mentiras, engaños e irresponsabilidad de su liderazgo”. Foto: Getty Images

Además, los promotores de esta campaña reseñaron que: “ChatGPT fomenta las crisis de salud mental a través de la adulación (una de las mayores críticas al chatbot) y la dependencia, reemplazando las relaciones humanas con novios/novias de IA. Muchos empleados han dejado OpenAI debido a las mentiras, engaños e irresponsabilidad de su liderazgo”.

La plataforma también extiende sus advertencias hacia Grok, el asistente desarrollado por xAI, debido al tono profundamente divisivo que ha mantenido desde su creación. El sitio web critica severamente la tendencia de esta herramienta de Elon Musk a generar contenido ofensivo, que incluye desde el respaldo a ideologías extremistas y figuras del nazismo hasta ataques directos contra líderes históricos respetados.

Estos precedentes han provocado que el bot sea señalado como una alternativa arriesgada y éticamente cuestionable dentro del ecosistema de la inteligencia artificial.