Starlink en su casa para una conexión estable y sin interrupciones: estos son los precios del internet satelital de Elon Musk

La conectividad se ha convertido en una prioridad para millones de personas. Contar con una red de internet estable y de buena calidad es fundamental, especialmente para quienes dependen de ella para trabajar, estudiar en línea o realizar múltiples tareas cotidianas que requieren conexión constante.

Esta necesidad no se limita a los teléfonos móviles. En los hogares, donde cada vez más personas desarrollan sus actividades diarias, disponer de un servicio de internet confiable es clave para evitar interrupciones que afecten la productividad. Para quienes trabajan desde casa o viven en zonas apartadas, una falla en la conexión puede convertirse en un problema serio.

En ese contexto, alternativas como Starlink se han posicionado como una de las opciones más buscadas, sobre todo por quienes necesitan mantenerse conectados incluso en lugares remotos donde las redes tradicionales no siempre llegan.

Starlink forma parte de una nueva generación de servicios de internet que buscan reducir la brecha digital a nivel global. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cuánto cuesta cada plan de Starlink para los hogares?

Starlink es un sistema de internet que opera mediante una constelación de miles de satélites en órbita baja alrededor de la Tierra. A diferencia del internet satelital tradicional —que depende de pocos satélites ubicados a gran altura—, este servicio utiliza satélites mucho más cercanos al planeta, lo que reduce la latencia (tiempo de respuesta) y mejora la velocidad de conexión.

¿Se acerca el fin del wifi? La nueva tecnología que permite tener internet ultrarrápido usando únicamente las luces de su casa

En la práctica, esto permite navegar por internet, hacer videollamadas, jugar en línea o ver contenido en streaming con una experiencia más similar a la fibra óptica o al cable, incluso en regiones donde estas tecnologías no están disponibles.

Antes de contratar el servicio, es importante evaluar las necesidades de uso, el presupuesto y la disponibilidad en la zona. De acuerdo con su sitio web oficial, el servicio se divide en dos modalidades principales: Residencial e itinerante.

Plan Residencial

Está diseñado para hogares que buscan una conexión fija y permanente. Incluye una prueba de 30 días y se ofrece en dos opciones mensuales:

Residencial Lite: $150.000 al mes. Puede presentar velocidades más bajas en horas de alta demanda y no está disponible en todas las zonas.

$150.000 al mes. Puede presentar velocidades más bajas en horas de alta demanda y no está disponible en todas las zonas. Residencial: $250.000 mensuales.

Plan Itinerante

Pensado para quienes viajan con frecuencia, viven en casas rodantes o trabajan como nómadas digitales. Permite conectarse desde distintos lugares y funciona en más de 150 países y territorios. También incluye prueba de 30 días y la posibilidad de pausar el servicio mediante el modo de espera.

Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk. Foto: NurPhoto via Getty Images

Se ofrece en dos alternativas:

Itinerante 100 GB: $210.000 al mes.

$210.000 al mes. Itinerante Ilimitado: $415.000 mensuales.

¿Cómo se instala?

La antena se instala en el exterior del hogar, en un punto con vista despejada al cielo. Desde allí se conecta automáticamente a los satélites que pasan sobre la zona y transmite la señal a un router dentro de la vivienda, que distribuye la conexión a los dispositivos.

El sistema está diseñado para que la instalación sea sencilla y, en la mayoría de los casos, no requiere técnicos especializados.