Starlink para celulares en estos países: revise si la zona donde está tiene cobertura para acceder al internet satelital de Elon Musk

Pese a que el internet satelital de SpaceX se ha vuelto muy popular en los últimos meses, muchas personas aún desconocen cómo funciona el servicio de Starlink en su totalidad. La empresa, liderada por Elon Musk, ofrece varios planes, entre ellos el residencial, el empresarial y la modalidad de conexión directa al celular. De esta manera, cada usuario puede elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.

Para quienes desean conectarse desde su teléfono móvil, es importante considerar algunos aspectos clave, como la disponibilidad del servicio por país. A diferencia del plan para hogares —presente en más de 150 territorios, incluido Colombia—, la opción de conexión directa al celular aún no está disponible en todos los mercados.

¿Cómo funciona Starlink en celulares y en qué países está disponible?

La tecnología “Direct to Cell” permite que los satélites de Starlink funcionen como torres de telefonía ubicadas en el espacio. Esto significa que, en lugar de depender exclusivamente de infraestructura terrestre, el teléfono puede establecer comunicación directa con un satélite en órbita.

SpaceX ya tiene una amplia red de satélites en órbita (más de 9.600 Starlink actualmente). Foto: Getty Images

El objetivo principal de esta innovación es brindar cobertura en zonas remotas, carreteras alejadas, áreas marítimas o regiones afectadas por desastres naturales, donde las redes móviles tradicionales suelen presentar fallas.

De acuerdo con la compañía, la red Direct to Cell se conecta a la constelación principal de Starlink —que está compuesta por miles de satélites— mediante un sistema de enlaces láser que permite ampliar la cobertura global. Estos satélites orbitan aproximadamente a 360 kilómetros de la superficie terrestre, una altitud menor en comparación con otras constelaciones, lo que favorece la comunicación entre el celular y el satélite.

Una de las principales ventajas de esta tecnología es que no se requiere un teléfono especial. Los satélites han sido diseñados para operar con los estándares de conectividad móvil actuales, por lo que muchos smartphones pueden utilizar el servicio sin modificaciones de hardware. No obstante, el acceso depende de los acuerdos que Starlink establezca con los operadores móviles de cada país y de las regulaciones locales.

Entre las compañías de telecomunicaciones que actualmente forman parte de esta red se encuentran:

T-Mobile (Estados Unidos)

Optus (Australia)

Telstra (Australia)

Rogers Communications (Canadá)

One New Zealand (Nueva Zelanda)

KDDI (Japón)

Salt Mobile (Suiza)

Entel Chile (Chile)

Entel Perú (Perú)

Kyivstar (Ucrania)

Virgin Media O2 (Reino Unido)

Elon Musk es el líder de Space X, empresa encargada de ofrecer Starlink. Foto: Getty Images

Se espera que se anuncien nuevas asociaciones en el futuro, lo que permitirá ampliar el alcance global de esta tecnología.

En cuanto a los precios, estos pueden variar según la compañía que ofrezca el servicio y el país donde se utilice la conexión.

Por el momento, en Colombia la conexión directa al celular aún no está disponible. Sin embargo, se prevé que la tecnología pueda expandirse progresivamente a más países de América Latina, además de Chile, donde ya existe un acuerdo operativo con un proveedor local.