Ya puede tener internet satelital en casa: así de fácil es solicitar Starlink para disfrutar de una conexión sin interferencias

Una de las necesidades más urgentes para millones de personas hoy en día es la conexión a internet. Más allá de ser un lujo, se ha convertido en una prioridad en un mundo donde la tecnología domina gran parte de las actividades diarias, especialmente aquellas esenciales como la comunicación y el acceso a la información, claves para el trabajo, el estudio y el entretenimiento.

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En este contexto, opciones como el wifi tradicional ya no son suficientes para muchos usuarios, quienes buscan alternativas que les permitan estar conectados en todo momento, sin importar el lugar en el que se encuentren o si están en movimiento. Mantenerse en línea se ha vuelto fundamental para cumplir con las tareas del día a día.

Así surgen servicios como Starlink, el internet satelital desarrollado por la empresa SpaceX, de Elon Musk, que ya cuenta con cobertura en más de 150 países. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, aún hay muchas personas que desconocen cómo solicitar correctamente este servicio.

El primer paso es identificar el tipo de plan que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario. En el caso de Starlink, destacan principalmente dos opciones: Residencial e itinerante. El plan Residencial está diseñado para el hogar y es ideal para quienes buscan una conexión estable y rápida para realizar videollamadas, trabajar en línea, jugar o consumir contenido en plataformas de streaming. Su precio puede variar, pero generalmente oscila entre los 150.000 y 250.000 pesos.

Una buena conexión a internet es necesaria incluso para los usuarios que se encuentran en zonas remotas. Foto: Getty Images

Por otro lado, el plan Itinerante está pensado para funcionar en movimiento y en ubicaciones cambiantes. Es una opción ideal para viajeros, nómadas digitales o personas en zonas remotas. Permite utilizar la antena en distintos lugares dentro del continente o incluso a nivel internacional, con alternativas de datos limitados o ilimitados, posibilidad de pausar el servicio y conexión rápida. Su costo suele estar entre los 200.000 y 400.000 pesos.

Una vez definida esta información, el siguiente paso es realizar la solicitud a través de la página web oficial. Allí se debe ingresar al apartado de planes, seleccionar el que más convenga y hacer clic en el botón “Comenzar”. Luego, se debe indicar la ubicación donde se encuentra o donde se requiere el servicio.

Actividades esenciales como trabajar, estudiar, comunicarse y entretenerse dependen del acceso a internet. Foto: NurPhoto via Getty Images

Posteriormente, el sistema redirige al proceso de compra, donde se especifica que el envío del equipo puede tardar entre una y dos semanas, además de ofrecer una prueba gratuita de 30 días. En esta etapa también se muestra el valor total del kit y la opción de “Finalizar compra”.

Finalmente, el usuario debe ingresar sus datos personales, como nombre, número de identificación, teléfono, dirección de envío y método de pago. Siguiendo estos pasos, es posible adquirir el servicio en pocos minutos, sin necesidad de realizar trámites complejos. No obstante, es fundamental asegurarse de que todo el proceso se realice a través de la página oficial, con el fin de evitar posibles estafas o fraudes.