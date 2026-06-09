El internet satelital se ha convertido en una alternativa práctica y eficiente, ya que permite acceder a la red incluso en zonas remotas donde otros servicios de conectividad no tienen cobertura. Esta tecnología resulta valiosa para quienes dependen de internet para trabajar, estudiar o llevar a cabo diversas actividades en el día a día.

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Por eso, soluciones como Starlink han ganado popularidad por su capacidad de ofrecer acceso a internet en lugares donde la infraestructura tradicional es limitada o inexistente. Sin embargo, el hecho de que esta tecnología esté disponible no significa que sea la alternativa más conveniente para todos los usuarios.

Así que, antes de adquirir estos planes, debería considerar factores como el tipo de actividades que se realizan en línea, el número de dispositivos conectados y la disponibilidad de otras opciones en la zona antes de tomar una decisión.

El acceso a internet en lugares remotos deja de ser un problema gracias a la integración de tecnología satelital en smartphones. Foto: CFOTO via AFP

Mientras que para algunos hogares o negocios ubicados en áreas rurales el servicio satelital puede representar una mejora significativa, en entornos urbanos con acceso a fibra óptica o redes de alta velocidad, otras alternativas podrían ofrecer una relación más favorable entre precio y rendimiento.

¿Cuáles son los perfiles para aprovechar la red Starlink?

Antes de contratar un servicio de internet satelital, es importante evaluar las necesidades reales de conexión de cada usuario. En el caso de Starlink, sus diferentes planes están diseñados para responder a perfiles específicos, por lo que la conveniencia de la inversión dependerá del tipo de actividades que se realizan a diario y del nivel de rendimiento esperado.

Starlink ofrece planes diferenciados que responden a distintos perfiles de usuario Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Entre los usuarios que más pueden beneficiarse de esta tecnología se encuentran aquellos que demandan una conexión de alto desempeño. Personas aficionadas a los videojuegos en línea, hogares con numerosos dispositivos conectados al mismo tiempo o usuarios que consumen contenido en alta resolución suelen requerir velocidades elevadas y una red estable. Para este segmento, las opciones más avanzadas de la plataforma ofrecen una experiencia optimizada incluso durante periodos de gran tráfico.

Otro grupo que encuentra ventajas significativas en el internet satelital está conformado por las familias que residen en áreas rurales o apartadas. En estos lugares, donde las alternativas tradicionales suelen ser limitadas o inexistentes, una conexión de buena capacidad, como el plan de 200 Mbps, permite desarrollar actividades esenciales como teletrabajo, educación virtual, videoconferencias y acceso a servicios de entretenimiento sin mayores inconvenientes.

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Por su parte, quienes solo necesitan una conexión básica para una vivienda de descanso, una finca o una propiedad ubicada en una zona remota pueden optar por planes más económicos, como el plan de 100 Mbps. Aunque estas modalidades ofrecen prestaciones más moderadas, representan una solución eficaz para mantenerse conectado en lugares donde el acceso a internet es un desafío.

Asimismo, los viajeros frecuentes y los trabajadores remotos que cambian constantemente de ubicación constituyen uno de los perfiles que más provecho pueden sacar de la conectividad satelital. Gracias a las opciones diseñadas para la movilidad, estos usuarios tienen la posibilidad de utilizar el servicio en distintos destinos con la modalidad Roam, manteniendo el acceso a internet.