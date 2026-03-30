Ya puede acceder al internet satelital Starlink: precios de los kits para disfrutar de una conexión rápida y estable en casa

La empresa SpaceX, impulsora del servicio Starlink y liderada por Elon Musk, introdujo ajustes en sus políticas con el objetivo de hacer más flexible el uso de su internet satelital. La actualización responde a solicitudes frecuentes de los clientes y busca facilitar la administración de los planes, mejorando así la experiencia general de quienes dependen de esta conexión.

En este contexto, la compañía modificó sus condiciones para permitir cambios de plan con menos limitaciones. Esta decisión acerca su modelo al de los operadores tradicionales, apostando por una oferta más competitiva y familiar para el mercado.

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Uno de los cambios más significativos está relacionado con los ajustes de tarifa. A diferencia del sistema anterior, que diferenciaba entre subidas y bajadas de plan, ahora el cliente puede elegir cuándo aplicar cualquier modificación.

Paralelamente, la empresa reorganizó su catálogo con los paquetes Standard 4 y Standard 4 X, una estrategia que simplifica la oferta, aunque también genera inquietudes sobre los equipos incluidos y la compatibilidad de accesorios.

El servicio de internet satelital se encuentra disponibles en varios países. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cuánto cuesta cada plan de Starlink para los hogares?

Starlink es un servicio de conexión a internet que funciona a través de una red de miles de satélites ubicados en órbita baja terrestre. A diferencia de los sistemas satelitales convencionales —que utilizan pocos satélites a gran distancia—, esta tecnología emplea dispositivos mucho más cercanos al planeta, lo que permite disminuir el tiempo de respuesta y ofrecer una conexión más rápida.

Internet satelital de Starlink. Foto: Getty Images / Future Publishing

Paquetes Standard 4

El paquete Standard 4 de Starlink está dirigido a usuarios del plan residencial de 100 Mbps y se ofrece únicamente bajo modalidad de alquiler. Este enfoque busca facilitar el acceso al servicio sin necesidad de una compra inicial del equipo, adaptándose a hogares con necesidades básicas de conectividad.

Dentro de este plan se incluye el Router Mini, un dispositivo compacto, de bajo consumo energético y fácil de transportar, pensado para viviendas pequeñas, de hasta tres personas. Su tecnología de doble banda con wifi 6 permite un rendimiento adecuado para tareas cotidianas.

Starlink se destaca por brindar acceso rápido y confiable incluso en áreas remotas. Foto: Getty Images

En el mercado colombiano, el kit estándar V4 —que integra antena, router y accesorios de instalación— se consigue en distribuidores autorizados con precios que oscilan entre aproximadamente $1.359.000 y $1.599.000 pesos.

Paquetes Standard 4 X

El paquete Standard 4 X de Starlink mantiene la misma antena estándar, pero incorpora el router Gen 3 —también llamado Router 3—, que ofrece conectividad wifi 6 de triple banda, mayor alcance y puertos Ethernet adicionales. Estas mejoras permiten una distribución más eficiente de la señal dentro del hogar, especialmente en espacios amplios o con múltiples dispositivos conectados.

Los requisitos que debe cumplir si quiere tener una conexión veloz y estable

Este plan, disponible igualmente bajo modalidad de alquiler, está dirigido a quienes optan por velocidades de 200 Mbps o el plan Residential Max. En este último caso, los usuarios pueden solicitar sin costo extra un Router Mini adicional, lo que amplía las opciones de cobertura.

No obstante, en áreas con alta demanda del servicio, los nuevos clientes deben asumir un pago de unos alrededor de $1.282.000 para acceder a este paquete, un factor clave al momento de considerar la inversión en internet satelital.