Ya puede acceder al internet satelital Starlink: los requisitos que debe cumplir si quiere tener una conexión veloz y estable

Contar con un internet veloz, estable y sin interrupciones, incluso en los lugares más apartados, se ha convertido en una de las principales prioridades para millones de personas. Estar conectado ya no es un lujo, sino una necesidad tanto en el ámbito laboral como en el personal, pues gran parte de las actividades diarias dependen de esta herramienta.

En ese contexto, el internet satelital de alta cobertura surge como una alternativa para quienes buscan una experiencia más completa y acorde con sus necesidades. Un ejemplo es Starlink, el servicio ofrecido por SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, que ha ganado popularidad por su capacidad de llevar conexión a zonas donde otras tecnologías no llegan. Sin embargo, para acceder a este servicio es necesario cumplir ciertos requisitos, tanto para uso en el hogar como en modalidad móvil.

¿Qué debo hacer para tener Starlink, el internet satelital de Elon Musk ?

El primer aspecto que debe verificar es si el servicio tiene cobertura en su país o región. Para ello, los usuarios pueden ingresar a la página oficial de Starlink y consultar el mapa de disponibilidad, donde deberán escribir su ubicación para confirmar si cuentan con acceso. Actualmente, el servicio está disponible en más de 150 países, incluyendo varias zonas de Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú, México y distintos países de Europa.

El internet satelital fue diseñado por SpaceX, empresa de Elon Musk. Foto: Getty Images

Starlink ofrece planes fijos y móviles, diseñados para adaptarse a las necesidades de usuarios individuales, empresas y viajeros. Además, permite cambiar de plan, adquirir datos adicionales o agregar nuevas ubicaciones de servicio de manera sencilla.

Es importante tener en cuenta que los precios varían según el país, la moneda, los impuestos y las condiciones del mercado local. Por eso, antes de contratar el servicio, conviene revisar detalladamente esta información para elegir la opción más conveniente.

La instalación es otro punto clave. El primer paso es ubicar un lugar con vista despejada al cielo, utilizando la herramienta de verificación de obstrucciones disponible en la aplicación oficial. Luego, solo debe conectar el equipo a la corriente y, en pocos minutos, el sistema se enlazará automáticamente con los satélites.

Algunos modelos se nivelan de forma automática y no requieren ajustes manuales, mientras que otros necesitan alinearse mediante la herramienta incluida en la aplicación. Una vez instalado, el sistema puede actualizar su software automáticamente para optimizar el rendimiento.

Si se presentan problemas de conexión, la recomendación es revisar las alertas en la aplicación, comprobar la conexión al wifi del router Starlink y consultar las guías de solución que aparecen según el mensaje de error.

En algunos países, las autoridades exigen que la compañía recopile información de identificación de sus clientes. Cuando este requisito aplica, en la cuenta del usuario aparece un aviso solicitando la carga de documentación.

Tener un internet rápido, estable y sin interrupciones es una prioridad para muchas personas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Es fundamental que la imagen del documento sea clara, vigente y legible. Si está vencido, deteriorado o no se puede leer correctamente, la verificación podría retrasarse. Aunque el proceso suele tardar hasta un día, puede extenderse si la información presenta inconsistencias.

En el caso de los celulares, la compañía ha avanzado con Starlink Direct to Cell, una tecnología que permitirá que teléfonos con soporte LTE o 5G puedan conectarse directamente a la red satelital, ampliando así las posibilidades de cobertura sin necesidad de equipos adicionales.