Internet satelital para el hogar: el plan de Starlink que debería elegir para estar siempre conectado y sin interrupciones

La llegada del internet satelital ha transformado de manera significativa la forma en que las personas se conectan desde sus hogares o incluso mientras están de viaje. Esta tecnología se ha convertido en una alternativa práctica y eficiente, especialmente porque puede funcionar incluso en zonas remotas donde otros servicios no tienen cobertura. Esto resulta especialmente atractivo para quienes dependen de dicha herramienta para trabajar, estudiar o realizar distintas actividades cotidianas.

El truco de los 30 segundos para que la red wifi del hogar vuelva a funcionar con mayor velocidad y estabilidad

Funciona mediante satélites que orbitan la Tierra y transmiten la señal directamente a una antena instalada en el hogar o la empresa. A diferencia de las conexiones tradicionales por fibra óptica o cable, este sistema no depende de una infraestructura terrestre extensa, lo que le permite ofrecer servicio en lugares montañosos, rurales o de difícil acceso.

Gracias a esto, opciones como Starlink, el servicio liderado por Elon Musk, han logrado posicionarse con el tiempo como una alternativa atractiva para quienes buscan una conexión más flexible y fácil de instalar. Sin embargo, más allá de su popularidad, es importante conocer cómo funciona este servicio para tomar decisiones informadas y elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario.

Para el hogar existen dos opciones principales: Residencial Lite y Residencial, cada una con características y niveles de rendimiento diferentes.

El servicio funciona mediante satélites que orbitan la Tierra y envían la señal directamente a una antena instalada en el hogar o empresa. Foto: NurPhoto via Getty Images

El plan Residencial Lite ofrece velocidades de hasta 200 Mb/s y está pensado para actividades diarias como navegar por internet, estudiar, trabajar desde casa, ver contenido en streaming y conectar varios dispositivos al mismo tiempo. Este servicio está disponible desde 160.000 COP mensuales y cuenta con velocidades de descarga del percentil 90.

Por otro lado, el plan Residencial ofrece una experiencia de mayor rendimiento, con velocidades de más de 400 Mb/s. Está diseñado para hogares con un uso intensivo de internet, videojuegos en línea, videollamadas de alta calidad y reproducción de contenido en 4K. Su precio parte desde 266.000 COP al mes.

A diferencia de la fibra óptica o el cable, no requiere una infraestructura terrestre extensa. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Con esta información, los usuarios pueden elegir el plan que mejor se ajuste a sus necesidades y hábitos de consumo, garantizando una conexión estable y eficiente. Además, antes de contratar el servicio, es posible solicitar una prueba gratuita de 30 días. De esta manera, si el servicio no cumple con las expectativas, el usuario puede solicitar un reembolso completo.

Para adquirir alguno de estos planes, solo es necesario ingresar a la página oficial del servicio, escribir la dirección donde se instalará y completar los datos requeridos para realizar la compra. Según se indica, el kit y los dispositivos necesarios tardan entre una y dos semanas en llegar. Una vez instalados, es fundamental ubicar la antena en un espacio con vista despejada al cielo para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.