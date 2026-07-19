El ‘ritual’ que hicieron dos estrellas de Argentina antes de la final del Mundial: todo fue en vivo

España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, en Estados Unidos. Será uno de los duelos más atrapantes del último tiempo.

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Por un lado, los argentinos buscarán defender el título logrado en Qatar 2022 y, además, quieren que Lionel Messi se despida por todo lo alto de la que será su última Copa del Mundo.

Por otra parte, España quiere repetir la proeza lograda en 2010 y conquistar su segundo título mundial. Para ello, contará con Lamine Yamal, que, con apenas 19 años, se ha convertido en insignia y estrella.

Los futbolistas y el cuerpo técnico harán todo lo posible para conseguir el tan anhelado trofeo. Por eso, también recurren a las llamadas “cábalas” o “rituales” para conseguir la mejor energía posible.

Esto fue lo que precisamente hicieron dos de las estrellas argentinas: Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Ambos mediocampistas salieron al terreno de juego en medio del show y dieron una vuelta completa.

Lo curioso del caso es que los dos iban comiendo algunos caramelos, lo que llamó la atención porque el resto de sus compañeros se encontraba en el interior del vestuario.

Lejos de ser algo anormal, es un ‘ritual’ que tienen estos jugadores y que suelen hacer especialmente en compromisos importantes, como es una final del Mundial.

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Según contó en su momento el volante de Boca Juniors, todo nació durante la Copa América 2021 y funcionó, pues en esa ocasión se llevaron el campeonato y, de ahí en adelante, vinieron muchos triunfos.

Este mismo acto, que para muchos puede ser muy normal, pero que para ellos es especial e importante, lo repitieron en la Finalísima de 2022, en el Mundial de Qatar y en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

España vs. Argentina por la final del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Ahora, muchos años después, la ‘cábala’ se mantiene y la hicieron en pleno show previo a la final de la Copa del Mundo 2026.

Por ahora, resta esperar si en esta oportunidad también les funcionará.