Starlink llegó a los celulares: verifique si el suyo es compatible con el internet satelital para disfrutar de una conexión fluida

Uno de los aspectos en los que más se fijan los usuarios hoy en día es la calidad de la conexión a internet. De esta tecnología dependen múltiples actividades cotidianas, desde el uso adecuado de dispositivos como celulares, computadores y televisores, hasta el funcionamiento de electrodomésticos inteligentes.

En este contexto, han surgido diversas alternativas que buscan ofrecer una experiencia más completa, permitiendo a los usuarios mantenerse conectados en todo momento, sin interrupciones ni fallas que dificulten la navegación.

Una de las opciones más innovadoras es Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk. Su principal objetivo es brindar acceso a internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo, incluso en zonas rurales o remotas donde las conexiones tradicionales son limitadas o inexistentes.

La conexión a internet es clave para el uso de dispositivos modernos. Foto: Getty Images / NurPhoto

En el caso de los teléfonos móviles, esta tecnología ha dado un paso más con Starlink Direct to Cell, una solución que permite que cualquier celular con conectividad LTE se enlace directamente con satélites. Esto significa que es posible tener señal incluso en lugares sin cobertura celular, sin necesidad de cambiar el dispositivo, modificar el software o instalar aplicaciones adicionales.

¿Un celular que funciona en cualquier lugar del mundo? La ambiciosa propuesta de Starlink, el internet satelital de Elon Musk

El sistema de Starlink funciona mediante cientos de satélites que orbitan a unos 550 kilómetros de altura, mucho más cerca de la Tierra que los satélites tradicionales. Esta cercanía reduce la latencia y permite conexiones más rápidas y estables, adecuadas para videollamadas, transmisión en tiempo real e incluso videojuegos en línea.

A pesar de su creciente popularidad, muchas personas aún tienen dudas sobre qué dispositivos son compatibles. En general, es fundamental que los equipos cuenten con soporte LTE o 5G.

Entre los modelos compatibles se encuentran:

iPhone 14, 15, 16 y 17

Google Pixel series 9 y 10

Samsung Galaxy A: A14, A15, A16, A35, A53 y A54

Samsung Galaxy S: S21, S22, S23, S24 y S25

La conectividad satelital directa a celulares representa un avance importante que podría cambiar la forma en que las personas acceden a internet. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, marcas como Honor y Motorola también forman parte de esta conectividad. Sin embargo, es importante que los dispositivos estén actualizados a la última versión del sistema operativo y cumplan con los requisitos de compatibilidad establecidos, así como que el servicio esté disponible en el país donde se utilicen.

Actualmente, Starlink Direct to Cell está habilitado en regiones como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Canadá, Australia y Ucrania. Se espera que en el futuro se expanda a más países, permitiendo que cada vez más usuarios accedan a internet directamente desde sus celulares sin necesidad de antenas o infraestructura adicional.