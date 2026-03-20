SpaceX rompe un nuevo hito con Starlink con una cifra histórica, imponiendo su ley en el tráfico orbital

La expansión de las megaconstelaciones satelitales marca un punto de inflexión en la industria espacial. La compañía SpaceX, liderada por Elon Musk, ha consolidado su posición dominante tras alcanzar una cifra sin precedentes con su red de satélites Starlink, redefiniendo el equilibrio en la órbita baja terrestre.

Starlink supera la barrera de los 10.000 satélites

La constelación Starlink del multimillonario estadounidense Elon Musk cruzó el umbral simbólico de 10.000 satélites, o sea 15 veces más que su competencia europea Eutelsat, indicó a AFP Look Up, empresa emergente francesa especializada en la vigilancia del espacio.

La red Starlink superó el umbral de los 10.000 satélites y amplió su liderazgo frente a Eutelsat. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Con el último lanzamiento el 13 de marzo desde la base de Vandenberg Space Force Base, en California, Starlink dispone ahora de 10.003 satélites, muy por delante de la constelación OneWeb de Eutelsat, que dispone de 651 satélites.

Competencia global aún lejos del liderazgo

El avance de Starlink deja en evidencia la brecha frente a otros actores del sector. La constelación Amazon Kuiper de la empresa fundada por otro multimillonario estadounidense, Jeff Bezos, cuenta con 210 satélites. Los chinos Guo Wang y Qian Fan poseen 154 y 108 satélites, respectivamente.

Este escenario confirma el liderazgo abrumador de SpaceX en un mercado donde la escala comienza a ser determinante para el control de servicios y cobertura global.

Un actor privado redefine la órbita baja

“El cruce del umbral de 10.000 satélites activos por parte de Starlink muestra que un actor privado puede ahora estructurar él solo una gran parte de la actividad en órbita baja”, precisó a AFP Michel Friedling, excomandante francés del espacio y cofundador de Look Up.

El avance de Starlink evidencia el poder de los actores privados en la órbita baja, según Michel Friedling. Foto: NurPhoto via Getty Images

Las megaconstelaciones comerciales desempeñan “un papel central” en el equilibrio económico y estratégico y la facultad de ver lo que ocurre en órbita es “un problema importante de soberanía”, agregó.

Ya está disponible Starlink en celulares: listado completo de los modelos con conexión a internet satelital

Vigilancia espacial y control del tráfico orbital

Esas cifras consolidadas se basan en los datos tratados por Synapse, plataforma de seguimiento y análisis del tráfico espacial desarrollado por Look Up.

La plataforma agrega diferentes fuentes públicas y propietarios de datos orbitales, los anuncios de lanzamientos efectuados por Starlink —de los cuales se excluyen los satélites inactivos—, cruzados con las observaciones de Look Up.

En paralelo, la empresa despliega actualmente una red mundial de radares para vigilar el tráfico espacial, en un contexto donde la creciente saturación de la órbita baja plantea nuevos desafíos técnicos, regulatorios y geopolíticos.

*Con información de AFP.