Tiburones en Groenlandia ocultaban un secreto: investigación científica resolvió su extraña anomalía longeva

En las gélidas profundidades del Atlántico Norte, el tiburón de Groenlandia (Somniosus microcephalus) esta siendo visto ante el ojo de la ciencia, pues mientras el mundo en la superficie cambia drásticamente década tras década, este ser permanece sumergido en una calma biológica que lo convierte en el ser con esqueleto (vertebrado) más longevo que se conoce en el planeta.

Inédito, graban en las profundidades marinas especie de tiburones “fósiles vivientes”: “Ni siquiera sabíamos que existía”

Los ancianos del océano

La investigación presenta da en ScienceDaily indica que lo que para un ser humano representaría varias civilizaciones, para este tiburón es apenas una vida.

“Su análisis sugiere una esperanza de vida media de al menos 272 años”, comentan los investigadores.

Sin embargo, la sorpresa de los científicos fue mayor al descubrir ejemplares que superan con creces esa cifra, llegando a vivir cerca de 4 siglos.

Esto significa que algunos de los tiburones que nadan hoy en las aguas árticas podrían haber nacido antes de que se consolidaran muchas naciones modernas.

Un crecimiento a “paso de tortuga”

¿Cómo logran vivir tanto tiempo? Una de las pistas principales para los expertos es su ritmo de crecimiento extremadamente lento. Estos tiburones aumentan su tamaño apenas un centímetro por año.

Su secreto parece estar en un crecimiento extremadamente lento. Foto: SEMANA- Imagen creada con inteligencia artificial

Esta parsimonia vital sugiere que su metabolismo funciona a una velocidad reducida, lo que les permite conservar energía y resistir el desgaste del tiempo de una manera que la mayoría de los animales no pueden. Con adultos que alcanzan entre 4 y 5 metros de longitud, es fácil imaginar los siglos que han tenido que transcurrir para que lleguen a tales dimensiones.

El enigma posiblemente resuelto a través de los ojos

Determinar la edad de estos peces no fue una tarea sencilla. Normalmente, los científicos cuentan las “marcas de crecimiento” en los tejidos duros o calcificados de los animales, de forma similar a los anillos de un árbol. Pero el tiburón de Groenlandia carece de estos tejidos.

Para resolver el misterio, el equipo de investigación de Julius Nielsen utilizó una técnica llamada “datación por radiocarbono” aplicada a los lentes de los ojos de 28 hembras.

No tiene tejidos duros con “anillos” de crecimiento. Foto: @ArtificialSoul

Este método funciona como un reloj químico: analiza rastros de carbono acumulados en el ojo para determinar cuánto tiempo ha pasado desde que el animal nació.

Fue así como identificaron que: “dos tiburones más grandes de este estudio, con 493 cm y 502 cm de longitud, tenían aproximadamente 335 y 392 años de edad, respectivamente”.

Una adolescencia de 150 años

Uno de los aspectos más asombrosos de su biología es su desarrollo reproductivo. Mientras que otros animales alcanzan la madurez en pocos años, el tiburón de Groenlandia vive una infancia eterna.

Los estudios sugieren que las hembras no están listas para tener descendencia hasta que superan los 4 metros de largo. Esto sucede, según los cálculos de los científicos, cuando el tiburón ha cumplido aproximadamente 156 años. En términos biológicos, este animal necesita un siglo y medio de existencia antes de poder asegurar la siguiente generación de su especie.