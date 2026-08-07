Por este motivo no debería desenchufar sus electrodomésticos inmediatamente después de usarlos: podría salirle caro

Los electrodomésticos hacen parte de la vida cotidiana y se han convertido en aliados para realizar con mayor facilidad distintas tareas del hogar, desde cocinar hasta limpiar. Aparatos como la lavadora, la nevera, la freidora de aire, la aspiradora y el horno han ganado protagonismo gracias a las funciones que incorporan, mientras que la industria continúa desarrollando nuevas opciones que buscan adaptarse a las necesidades de los usuarios.

Los dos aparatos eléctricos que jamás debería conectar a una regleta: podrían sobrecalentarla y causar un grave accidente

Sin embargo, además de la utilidad que ofrecen, el consumo de energía es una de las principales preocupaciones, especialmente cuando estos equipos permanecen conectados aunque no estén en uso. Por esta razón, algunas personas han adoptado como hábito desenchufar los aparatos para reducir el denominado consumo fantasma, que hace referencia a la electricidad que ciertos dispositivos siguen utilizando cuando permanecen conectados a la corriente.

Aunque el gasto de cada equipo puede ser reducido, la suma de varios aparatos conectados durante largos periodos puede representar un consumo mayor. No obstante, desconectar inmediatamente todos los dispositivos después de utilizarlos no siempre es recomendable, ya que algunos necesitan completar determinados procesos antes de apagarse por completo.

Según información recogida por el portal Okdiario, algunos dispositivos continúan realizando tareas en segundo plano después de apagarse, como actualizaciones, procesos de mantenimiento o corrección de errores. Por ello, cortarles la corriente de manera repentina podría afectar su funcionamiento.

Desenchufar constantemente no siempre es la mejor solución. Foto: Getty Images

Un ejemplo son las impresoras de inyección de tinta, que durante el apagado normal llevan el cabezal a una posición protegida para reducir el riesgo de que la tinta se seque. Interrumpir este proceso al desenchufarlas inmediatamente podría afectar su funcionamiento y provocar problemas de impresión.

Algo similar ocurre con los televisores OLED. Aunque la pantalla parece estar apagada, estos dispositivos pueden realizar tareas de mantenimiento del panel después de su uso.

En el caso del router, provoca la pérdida temporal de la conexión a internet y obliga a los equipos vinculados a establecer nuevamente la conexión cuando el equipo vuelve a encenderse. Si bien desconectarlo durante periodos prolongados puede ser útil en determinadas circunstancias, no es necesario hacerlo cada vez que se deja de utilizar internet.

Aunque no se estén usando, muchos dispositivos siguen consumiendo electricidad si permanecen conectados. Foto: Getty Images

Las aspiradoras robot también requieren permanecer conectadas a su base. De esta manera, pueden mantener la batería cargada y estar disponibles para ejecutar las rutinas de limpieza programadas.

Por ello, aunque desconectar los electrodomésticos puede ser una medida útil para reducir el consumo innecesario de electricidad, es importante tener en cuenta que no todos los aparatos funcionan de la misma manera. En algunos casos, lo más conveniente es esperar unos minutos después de apagarlos antes de cortar por completo el suministro eléctrico.