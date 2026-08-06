Condenan a Meta: juez de Estados Unidos impone una sanción histórica y nuevas restricciones

Meta recibió un nuevo revés judicial en Estados Unidos luego de que un juez de Nuevo México ordenara a la compañía pagar una millonada de dólares por los perjuicios que, según la justicia estatal, ocasionó a menores de edad a través de sus plataformas. La decisión también establece una serie de medidas inéditas que deberán aplicarse durante los próximos cinco años para reforzar la protección de adolescentes en ese estado.

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La resolución llega meses después de otro fallo en contra de la empresa y representa uno de los procesos más relevantes que ha enfrentado el gigante tecnológico por el funcionamiento de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Un fallo millonario contra Meta

El juez determinó que Meta deberá pagar 567 millones de dólares tras la demanda presentada por el estado de Nuevo México, que acusó a la empresa de generar una “molestia pública” y de afectar a menores de edad mediante el funcionamiento de sus plataformas.

No es la primera condena que recibe la compañía en este caso. En marzo, un jurado ya había ordenado el pago de 375 millones de dólares en indemnizaciones al considerar que la empresa expuso a niños a depredadores en línea y permitió otras situaciones que comprometían su seguridad.

El caso suma una nueva sanción para Meta, que insiste en que actuó para proteger a los usuarios. Foto: NurPhoto via Getty Images

Tras conocerse la nueva decisión judicial, Meta anunció que recurrirá el fallo.

“Estamos en desacuerdo con el fallo y vamos a apelar”, señaló Meta en un comunicado enviado a la AFP este jueves.

La empresa también defendió las acciones que, asegura, ha implementado para combatir contenidos y comportamientos dañinos dentro de sus servicios.

“Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar a los actores malintencionados y el contenido dañino”, añadió el gigante tecnológico.

Restricciones para las cuentas de menores

Además de la sanción económica, el juez impuso nuevas obligaciones dirigidas específicamente a la protección de menores de edad en Nuevo México.

Entre las medidas figura un límite de 90 horas mensuales de uso acumulado de Facebook e Instagram para los usuarios menores de 18 años. Estas restricciones deberán mantenerse durante cinco años y estarán dirigidas a las cuentas de adolescentes dentro del estado.

La decisión busca reducir la exposición de los menores a posibles riesgos asociados con el uso de las plataformas digitales y reforzar los mecanismos de prevención.

La demanda que inició el proceso

El origen del caso se remonta a 2023, cuando el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda contra Meta al considerar que la empresa no protegía adecuadamente a los menores frente a los peligros existentes en internet.

Durante la etapa final del juicio, la fiscal Linda Singer sostuvo que los algoritmos de Meta facilitaban que adultos llegaran a contenido publicado por adolescentes y afirmó que la compañía mantenía en reserva estudios internos relacionados con los riesgos para los usuarios jóvenes.

El proceso judicial concluyó que Meta engañó sobre la seguridad de sus plataformas para niños. Foto: Getty Images

Posteriormente, en marzo, el jurado concluyó que Meta había incumplido la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México al engañar a los consumidores sobre el nivel de seguridad que ofrecían sus productos para los niños.

“Este caso siempre ha tratado de proteger a los niños, defender a las familias y asegurar que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo no pueda lucrar con prácticas que ponen en peligro a los jóvenes sin enfrentar consecuencias”, afirmó Torrez en un comunicado difundido este jueves.

Cómo se utilizarán los recursos

La resolución judicial también establece el destino de parte de los recursos que deberá pagar Meta.

Una porción de los 567 millones de dólares será destinada a financiar tratamientos de salud mental, mientras que el desembolso total se realizará en un periodo de cinco años.

Asimismo, los fondos servirán para impulsar programas de “concienciación y prevención”, además de otras iniciativas enfocadas en reducir los riesgos que enfrentan los usuarios en línea y fortalecer las acciones de protección para menores de edad.

*Con información de AFP.