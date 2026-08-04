“Cuenta suspendida”: si le salió este inesperado anuncio al abrir WhatsApp, así puede solicitar que desbloqueen su perfil

Desde hace algunas horas, varios usuarios han reportado problemas con sus cuentas de WhatsApp tras recibir, de manera inesperada, un mensaje que informaba que su cuenta había sido suspendida o estaba en revisión. La situación les impidió acceder con normalidad a la aplicación y generó incertidumbre sobre si se trataba de una medida temporal o de un bloqueo definitivo.

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Los afectados compartieron su experiencia en la red social X, donde manifestaron su desconcierto y buscaron respuestas sobre lo ocurrido. Según informó el medio especializado TechCrunch, un vocero de la compañía explicó que se trató de un error y aseguró que ya estaban trabajando para restablecer el servicio con normalidad.

Sin embargo, hasta el momento WhatsApp no ha emitido un comunicado oficial en el que explique qué originó la revisión o suspensión de múltiples cuentas.

Meta explicó cómo solicitar una revisión si la cuenta fue suspendida. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Aunque en este caso todo apunta a una falla técnica, es importante recordar que WhatsApp, al igual que otras plataformas, cuenta con normas y condiciones de uso que los usuarios deben cumplir para garantizar la seguridad del servicio.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de la aplicación, una cuenta puede ser suspendida por diferentes motivos relacionados con el incumplimiento de esas políticas.

¿Qué hacer si WhatsApp suspendió la cuenta?

Si una persona considera que la suspensión fue un error o desconoce la razón del bloqueo, puede solicitar una revisión directamente desde la aplicación. Una vez enviada la apelación, Meta notificará la decisión cuando finalice el proceso.

WhatsApp señala que solo se permite una solicitud de revisión por cada número de teléfono. Si la aplicación no muestra la opción para apelar, significa que el bloqueo es definitivo y ya no podrá ser revisado.

WhatsApp aclara qué hacer si recibió el aviso de cuenta suspendida y no sabe por qué ocurrió. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, la empresa aclara que ningún tercero tiene la capacidad de bloquear o desbloquear cuentas. Estas medidas se aplican cuando los sistemas detectan actividades que infringen las condiciones del servicio, como el envío de spam, intentos de fraude o comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad de la plataforma.

Mientras la cuenta permanezca suspendida, el usuario no podrá acceder a sus conversaciones ni a las copias de seguridad asociadas a ese número hasta que el bloqueo sea levantado.