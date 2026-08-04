WhatsApp lanza actualización clave: nuevas funciones cambiarán la forma de comunicarse en los grupos

WhatsApp sigue ampliando las funciones de los chats grupales con una nueva actualización que incorpora herramientas para facilitar la comunicación y la organización entre los usuarios. Entre las principales novedades se encuentran las encuestas anónimas, la posibilidad de crear nuevos grupos a partir de otros ya existentes y la incorporación de la mención ‘@todos’.

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Estas funciones llegan poco después de que la plataforma habilitara las llamadas de voz y video en WhatsApp Web, con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de quienes utilizan conversaciones grupales.

Uno de los cambios más destacados está relacionado con las encuestas. A partir de ahora, los usuarios podrán crear votaciones más completas al establecer una fecha y hora de cierre, ocultar la identidad de quienes participan para ofrecer mayor privacidad y editar las preguntas durante los primeros 15 minutos después de publicarlas.

WhatsApp renovó las encuestas grupales para que sean más útiles en la toma de decisiones. Foto: 123rf

Otra de las novedades es la llegada de la mención ‘@todos’, una función ya conocida en plataformas como Slack y Discord que permite notificar de forma simultánea a todos los integrantes de un grupo cuando se trate de un mensaje importante.

Sin embargo, WhatsApp aclaró que, en los grupos con más de 32 participantes, esta herramienta solo podrá ser utilizada por los administradores, con el fin de evitar un uso excesivo de las notificaciones. Además, cada usuario podrá decidir cómo recibir estos avisos e incluso silenciar las menciones de ‘@todos’ si así lo prefiere.

WhatsApp fortalece la experiencia de los chats grupales con nuevas herramientas. Foto: 123rf

La actualización también simplifica la creación de nuevos grupos. Desde la configuración de un chat existente será posible seleccionar la opción ‘Crear un grupo similar’, que añadirá automáticamente a los mismos participantes. Posteriormente, el administrador podrá eliminar los contactos que no desee incluir o agregar nuevos miembros.

Con estas novedades, WhatsApp continúa fortaleciendo las herramientas para los chats grupales, una experiencia que ya había reforzado a comienzos de este año con funciones como el historial de mensajes, las etiquetas para identificar a los miembros y los recordatorios de eventos.

*Con información de Europa Press