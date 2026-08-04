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Científicos advierten sobre los riesgos del uso temprano de redes sociales en adolescentes

Investigadores hallaron una asociación entre abrir cuentas a los 11 o 12 años y obtener peores resultados académicos.

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Redacción Tecnología
4 de agosto de 2026 a las 12:10 p. m.
Una investigación encontró una asociación entre crear cuentas en redes sociales al inicio de la adolescencia y un menor desempeño en lengua y matemáticas, aunque no prueba que una cosa cause la otra.
Una investigación encontró una asociación entre crear cuentas en redes sociales al inicio de la adolescencia y un menor desempeño en lengua y matemáticas, aunque no prueba que una cosa cause la otra. Foto: DW

Los estudiantes que abren una cuenta en redes sociales al inicio de la adolescencia parecen obtener peores resultados en determinadas pruebas académicas de lengua y matemáticas, sugiere un estudio realizado entre 5.227 alumnos italianos.

La investigación que publica Nature Human Behaviour es observacional, por lo que no establece una relación directa de causa efecto, aunque baraja la hipótesis de que las diferencias puedan atribuirse a un uso excesivo de las redes sociales y a las distracciones que esto supone para la atención de los alumnos.

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El equipo encabezado por la Universidad de Milán-Bicocca analizó datos de una encuesta sobre los hábitos en las redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok, recopilados entre 2023 y 2024, junto con los resultados de pruebas estandarizadas de lengua, inglés y matemáticas de alumnos del norte de Italia.

Los niños que abrieron una cuenta entre los 11 y 12 años, en comparación con quienes lo hicieron a partir de los 14, obtuvieron puntuaciones más bajas en italiano y matemáticas en los test del Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema de Educación y Formación de Italia.

A teenager scrolls through social media on her phone in the Spanish Basque city of San Sebastian on February 4, 2026. Spain will seek to ban social media for under-16s to protect them from harmful content such as pornography and violence, Prime Minister Pedro Sanchez said yesterday, drawing a furious response from X owner Elon Musk. Telegram founder Pavel Durov today joined fellow tech tycoon Elon Musk in slamming Spanish Prime Minister Pedro Sanchez over his "dangerous" plan to ban social media for under-16s. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)
Uso de celulares y redes sociales en menores. Foto: AFP

Entre los 15 y 16 años, la diferencia en las puntuaciones de las pruebas estándar equivale a seis meses de escolarización, agrega el estudio.

Estos resultados hacen referencia a las pruebas de lenguaje y matemáticas, mientras que no se encontraron indicios de diferencias en las puntuaciones de inglés.

El análisis indica que los alumnos que declararon consultar sus teléfonos con mayor frecuencia eran más propensos a haber abierto una cuenta en redes sociales antes y tendían a obtener puntuaciones más bajas en italiano y matemáticas entre los 15 y 16 años.

La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas.
La decisión de entregar un celular a un menor de edad suele estar cargada de dudas. Foto: Getty Images

Además, era menos probable que hubieran contado con la supervisión de sus padres en el uso de las redes sociales, señala la revista.

Aunque se trata de un estudio observacional, aporta pruebas sólidas de que el uso precoz de las redes sociales tiene un efecto negativo en las calificaciones de italiano y matemáticas de la población estudiada, según el equipo.

Sin embargo, “dada la sensibilidad del tema y el debate intenso y polarizado que ha surgido en los últimos años, estos hallazgos deben interpretarse con el mayor cuidado y responsabilidad”, agrega el estudio.

*Con información de DW.