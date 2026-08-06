Inquietante hallazgo de renos muertos que alarma a expertos: “Se encontraban en el periodo más vigoroso y productivo de sus vidas”

Las autoridades de Noruega investigan un inusual episodio ocurrido en el archipiélago ártico de Svalbard, donde fueron encontrados 13 renos muertos durante el censo anual de fauna. El caso ha despertado preocupación entre científicos y autoridades porque los animales fallecidos pertenecían a grupos que normalmente no presentan altas tasas de mortalidad en esta época del año.

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Un hallazgo fuera de lo común en el Ártico

El descubrimiento se produjo en dos valles de Svalbard, un archipiélago ubicado a poco más de 1.000 kilómetros del Polo Norte. Durante las labores del censo anual fueron encontrados recientemente 13 renos muertos: 11 hembras y dos machos.

La oficina del gobernador local calificó la situación como un hecho inusual para la temporada estival y anunció que se mantendrá un seguimiento constante mientras avanzan las investigaciones.

“Es muy raro que hembras en edad reproductiva y machos adultos mueran durante el verano. Por eso queremos seguir de cerca esta situación”, señaló la autoridad local.

Las autoridades investigan un fenómeno poco habitual registrado en Svalbard. Foto: Getty Images

Además, las autoridades solicitaron a residentes y visitantes informar cualquier nuevo hallazgo de animales muertos que pueda aportar información sobre lo ocurrido.

Los expertos aún no encuentran una explicación

El Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza (NINA) aseguró que, por ahora, no dispone de elementos suficientes para determinar qué provocó la muerte de los animales.

Según informó la entidad a la AFP, no existe “ningún indicio claro ni una hipótesis específica” que permita explicar este fenómeno, por lo que continúan recopilando información antes de sacar conclusiones.

Los investigadores consideran que el patrón observado rompe con el comportamiento habitual de la población de renos de la región, lo que convierte el caso en un motivo de especial interés científico.

La edad y condición de los animales aumentan el misterio

El investigador Vebjorn Veiberg explicó que las muertes registradas este verano no corresponden al patrón normal observado durante otras estaciones del año.

“En invierno, quienes suelen morir son principalmente los ejemplares más jóvenes y los más viejos”, explicó el investigador Vebjorn Veiberg.

Sin embargo, el panorama encontrado durante el censo fue completamente distinto. “Los animales encontrados muertos este verano se encontraban, por el contrario, en el periodo más vigoroso y productivo de sus vidas”, añadió.

Esta característica ha llamado especialmente la atención de los científicos, ya que se trata de ejemplares adultos que, en condiciones normales, deberían encontrarse en buen estado de salud.

La enfermedad es una posibilidad, pero genera dudas

Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de que alguna enfermedad haya afectado a la población de renos. No obstante, los especialistas consideran que esa hipótesis todavía presenta interrogantes.

“Los especialistas veterinarios buscan naturalmente una explicación relacionada con alguna enfermedad. Sin embargo, parece poco probable que una enfermedad afecte principalmente a los animales más robustos”, indicó.

Veterinarios buscan respuestas mientras el misterio sigue sin resolverse. Foto: Getty Images

Mientras continúan los análisis, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la fauna de Svalbard para detectar si aparecen nuevos casos.

Un archipiélago con más renos que habitantes

Svalbard alberga alrededor de 22.000 renos, una población que supera ampliamente a la cantidad de personas que viven en el archipiélago, ya que representa cerca de siete veces el número de habitantes humanos.

Los renos que viven en esta región ártica también presentan características particulares. En comparación con los ejemplares que habitan en la Noruega continental, son considerablemente más pequeños, una adaptación que les ha permitido sobrevivir en uno de los ambientes más extremos del planeta.

Por ahora, el hallazgo permanece sin una causa confirmada y las investigaciones continúan para esclarecer qué provocó la muerte de estos animales en un momento del año en el que deberían encontrarse en su etapa de mayor fortaleza.

*Con información de AFP.