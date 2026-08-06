Carina Murcia, ministra TIC, envió carta a Petro a horas de entregar la presidencia a Abelardo De La Espriella: “Me voy con la certeza”

A pocas horas de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, Colombia se prepara para el inicio de un nuevo periodo de gobierno (2026-2030) y la llegada del gabinete que lo acompañará.

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Entre las 18 carteras ministeriales está el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), encargado de formular e impulsar las políticas, planes y proyectos del sector, con el propósito de ampliar el acceso de los colombianos a las tecnologías y a sus beneficios.

La nueva ministra de las TIC será Alexandra Falla Zerrate, quien fue presentada oficialmente hace algunos días. Es comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Además, cuenta con una amplia trayectoria en televisión, cine, radio y entornos digitales.

En la presentación realizada por Defensores de la Patria, la describen como una mujer formada bajo los valores inculcados por su familia. “Mujeres valientes que le enseñaron que la formación, el espíritu y los valores son la piedra angular de la vida. Hija de migrantes y de la provincia”, señala la publicación.

La iniciativa está encabezada por la ministra Carina Murcia Yela. Foto: Ministerio TIC

Mientras se adelanta el proceso de transición, la ministra saliente, Carina Murcia Yela, se despidió del cargo con una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que agradeció la confianza depositada en ella para liderar la cartera.

“Señor presidente, gracias por haber confiado en una mujer para asumir una de las responsabilidades más altas del servicio público y por permitirme demostrar que el liderazgo no tiene género cuando existe la voluntad de abrir caminos y creer en el talento de las personas”, expresó en un video publicado en su cuenta de X.

Más adelante, aseguró que deja el cargo con la satisfacción de haber servido al país. “Me voy con la certeza de haber servido con honestidad, convicción y profundo amor por Colombia. Esta decisión también es un momento para mirar hacia atrás y agradecer mi propia historia, a esa niña que soñó sin saber hasta dónde podía llegar. A la mujer que aprendió a levantarse después de cada dificultad, gracias a las personas que confiaron en mí cuando el camino parecía imposible. A mi familia, que ha sido mi refugio y mi fortaleza, y, sobre todo, a las mujeres de Colombia, que han sido la razón y el sentido de este camino; a ellas les debo una parte de cada paso que di (…)”, manifestó.

La funcionaria también agradeció al mandatario por permitirle hacer parte de un momento que calificó como importante para el país.

“Señor presidente, gracias por la confianza, las conversaciones, los desafíos y por permitirme hacer parte de un momento importante en la historia de Colombia. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, asumir enormes responsabilidades y enfrentar críticas permanentes (…) Seguiré creyendo en un país donde la tecnología sea una herramienta para cerrar brechas, donde el conocimiento abra oportunidades y en el que ninguna mujer vuelva a preguntarse si pertenece a los espacios donde se toman las decisiones”, añadió.

Finalmente, Carina Murcia reiteró que, aunque deja el Ministerio TIC, mantiene intacto su compromiso con Colombia y con la construcción de un país que ofrezca más oportunidades a las nuevas generaciones.