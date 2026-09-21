El ajuste del router que puede hacer que el wifi sea más rápido sin pagar un plan de internet más caro

La ubicación del router, la banda de frecuencia que utiliza, la cantidad de dispositivos conectados e incluso algunos ajustes de configuración pueden influir directamente en la calidad de la conexión wifi. Aun así, son aspectos que muchas personas pasan por alto, sin saber que pequeños cambios pueden mejorar la velocidad percibida y la estabilidad de la red sin necesidad de comprar equipos nuevos.

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El wifi funciona mediante ondas de radio que transmiten información entre el router y los dispositivos. Sin embargo, esa señal puede verse afectada tanto por obstáculos físicos como por interferencias de otros aparatos electrónicos.

Las paredes gruesas, los muebles metálicos, los espejos de gran tamaño y electrodomésticos como los hornos microondas o los teléfonos inalámbricos antiguos pueden debilitar la intensidad de la señal. A esto se suma la congestión que se genera cuando varias redes vecinas utilizan el mismo canal, una situación frecuente en edificios y conjuntos residenciales.

Otro elemento que suele afectar el rendimiento es la cantidad de equipos conectados al mismo tiempo. Hoy es habitual que en una casa convivan celulares, computadores, televisores inteligentes, cámaras de seguridad, asistentes virtuales y consolas, todos compartiendo la misma conexión, lo que aumenta la carga sobre el router.

Los especialistas recomiendan colocar el router en una zona central del hogar. Foto: Getty Images

El truco que ayuda a mejorar la experiencia con el wifi

Además de estos factores, existe un ajuste que puede hacer que la navegación resulte más ágil: cambiar la configuración del servidor DNS del router. Según información recopilada por Computer Hoy, esta modificación no incrementa la velocidad contratada del servicio ni duplica los megas disponibles, pero sí puede reducir el tiempo que tarda el dispositivo en localizar una página web.

El DNS es el sistema encargado de traducir los nombres de los sitios de internet en direcciones IP. Si se utiliza un servidor con tiempos de respuesta más rápidos, algunas páginas pueden abrirse con mayor rapidez y la navegación puede sentirse más fluida, aunque la velocidad máxima de la conexión permanezca igual.

Las luces que aparecen en el router wifi podrían influir para que su internet sea más rápido. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo cambiar el DNS del router?

Para hacer el cambio, es necesario ingresar al panel de administración del router y buscar la opción correspondiente dentro de la configuración de red o de internet, ya que su ubicación varía según la marca y el modelo del equipo.

Si el router lo permite, se puede configurar 1.1.1.1 como DNS principal y 1.0.0.1 como secundario. Después de guardar los cambios, conviene comprobar si la navegación mejora, porque el resultado puede variar según las condiciones de cada conexión.