Preocupación por trampa en cajeros automáticos: esto debe hacer al retirar dinero para evitar ser víctima de fraude

Retirar dinero de un cajero automático parece una acción rutinaria. Para muchas personas hace parte del día a día cuando necesitan efectivo para realizar pagos, pero ese momento también puede convertirse en una oportunidad para los delincuentes si no se toman algunas precauciones.

WhatsApp bajo alerta por nueva estafa: así podrían robar una cuenta sin que la víctima abra un enlace

Así como la tecnología ha transformado la vida cotidiana con celulares más avanzados, electrodomésticos inteligentes y funciones impulsadas por inteligencia artificial, también ha cambiado la forma en que operan los ciberdelincuentes. Con cada nueva herramienta buscan encontrar maneras de aprovecharse de los usuarios para cometer fraudes.

Las autoridades han advertido que los delincuentes ya no solo intentan vulnerar los sistemas de las entidades financieras. Ahora también centran sus esfuerzos en un momento habitual: cuando un ciudadano inserta su tarjeta y digita la clave sin darse cuenta de que el cajero pudo haber sido manipulado.

El objetivo es obtener la información necesaria para acceder al dinero de las víctimas. Para lograrlo, alteran físicamente algunos componentes del cajero o instalan dispositivos que pasan desapercibidos a simple vista y que permiten copiar los datos de la tarjeta o registrar la clave.

Conviene evitar la ayuda de desconocidos que se acerquen a ofrecer asistencia. Foto: Getty Images

Esta modalidad resulta especialmente rentable para las bandas criminales porque un mismo cajero puede afectar a decenas de usuarios antes de que el fraude sea detectado. En algunos casos, los dispositivos permanecen instalados durante horas e incluso varios días, recopilando información de múltiples personas.

La medida más sencilla que puede marcar la diferencia

Expertos en seguridad bancaria, entre ellos Serfinanza, coinciden en que una de las acciones más efectivas para reducir el riesgo es cubrir el teclado con la mano al momento de ingresar la clave. Esta recomendación aplica siempre, sin importar si la fila es larga o si aparentemente no hay nadie cerca.

Antes de insertar la tarjeta también conviene revisar la ranura para detectar piezas sueltas, sobresalientes o cualquier elemento que parezca fuera de lugar, ya que podría tratarse de un dispositivo instalado para copiar la información bancaria.

Una de las técnicas más utilizadas consiste en instalar dispositivos falsos sobre la ranura. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si durante la operación ocurre un error o la transacción no se completa correctamente, es recomendable presionar varias veces el botón “Cancelar” antes de retirarse. De esta manera se ayuda a garantizar que la sesión quede cerrada correctamente.

Cuando se vaya a retirar una suma importante de dinero, una alternativa es solicitar acompañamiento de las autoridades para realizar la operación con mayor seguridad. Además, durante todo el proceso es fundamental permanecer atento al entorno e identificar comportamientos inusuales de personas cercanas que puedan indicar un intento de robo o fraude.