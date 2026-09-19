El importante cambio que tienen el iPhone 18 Pro y Pro Max frente al iPhone 17: muchos usuarios lo pedían

En materia de tecnología, uno de los lanzamientos más esperados del año fue el del iPhone 18. La nueva generación llegó con cambios frente al iPhone 17, especialmente en el procesador, las cámaras y la autonomía, uno de los aspectos que más peso tiene para quienes buscan renovar su celular.

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Este año, además, Apple rompió con una tradición de su calendario de lanzamientos. El modelo estándar no llegará hasta 2027, por lo que, por ahora, las únicas versiones disponibles son el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Para muchos usuarios, antes de decidir una compra, uno de los factores más importantes es el rendimiento de la batería. Tener que buscar un cargador a mitad del día puede convertirse en una molestia, sobre todo para quienes utilizan el teléfono para trabajar, ver videos o jugar durante varias horas.

La mayor mejora en batería de los últimos años

La compañía asegura que esta generación representa uno de los avances más importantes en autonomía dentro de la línea iPhone Pro. La mejora no responde únicamente a una batería de mayor capacidad, sino también a un rediseño interno del dispositivo y a la mayor eficiencia energética del nuevo chip A20 Pro, que reduce el consumo sin afectar el rendimiento.

Según explican, el iPhone 18 Pro ofrece hasta 34 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanza 43 horas, una de las cifras más altas anunciadas por la marca.

Apple renovó su línea de teléfonos inteligentes con los nuevos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Foto: Apple

Además, incorporó un nuevo sistema de medición basado en datos de uso real para reflejar con mayor precisión el comportamiento diario del dispositivo. Bajo ese criterio, el iPhone 18 Pro Max puede ofrecer hasta 29 horas de uso con una sola carga.

Así funciona la carga rápida

La velocidad de carga también recibió mejoras en esta generación.

En el caso del Pro, el equipo puede recuperar hasta el 50 % de batería en aproximadamente 15 minutos mediante carga por cable. Con carga inalámbrica, ese mismo nivel puede alcanzarse en alrededor de 30 minutos.

El Pro Max incorpora una función pensada para quienes necesitan energía en muy poco tiempo: con apenas cinco minutos de carga por cable, puede ofrecer cerca de siete horas de reproducción de video, una opción útil cuando el teléfono está a punto de quedarse sin batería antes de salir de casa.

La compañía renovó su gama premium con los iPhone 18 Pro y Pro Max. Foto: Bloomberg via Getty Images

La autonomía se ha convertido en una de las características más valoradas por los usuarios, incluso por encima de algunas mejoras en cámaras o diseño.

Con el iPhone 18 Pro y Pro Max, Apple busca responder a esa demanda combinando un procesador más eficiente, optimizaciones internas y un sistema de carga más rápido, con el objetivo de que el teléfono pueda acompañar la jornada sin depender constantemente del cargador.