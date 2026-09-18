Android 17 ya comenzó a desplegarse: conozca los celulares que podrán recibir la actualización

Android 17 comenzó a desplegarse el pasado 16 de junio, dando paso a una nueva versión del sistema operativo de Google que incorpora funciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios. La actualización incluye avances en inteligencia artificial, privacidad, seguridad y rendimiento, además de cambios relacionados con la cámara y las funciones multimedia.

Entre las principales novedades se encuentra la adaptación obligatoria de las aplicaciones a las pantallas grandes, con el objetivo de ofrecer una experiencia más uniforme en tablets, dispositivos plegables y otros equipos con formatos amplios.

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La compañía también amplió las capacidades de AppFunctions, una API que permite a los asistentes de inteligencia artificial identificar y ejecutar determinadas funciones dentro de las aplicaciones. De esta manera, estos sistemas pueden aprovechar el contexto y la información disponible en el dispositivo para realizar algunas tareas en nombre del usuario.

¿Qué dispositivos son compatibles con Android 17?

El despliegue no se realizó de forma simultánea en todos los teléfonos. Inicialmente, la actualización comenzó a llegar a la mayoría de los dispositivos Pixel compatibles, mientras que otros fabricantes han ido preparando sus propias versiones del sistema para los meses siguientes.

Samsung, por ejemplo, comenzó el despliegue progresivo de One UI 9, su capa de personalización para los dispositivos Galaxy, basada en Android 17. La nueva versión debutó en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8, y posteriormente llegará a otros equipos de la compañía.

También se espera que otros fabricantes que participaron en las versiones beta incorporen Android 17 a algunos de sus dispositivos. Entre ellos se encuentran HONOR, OPPO, realme, Vivo y Xiaomi, aunque la disponibilidad puede variar según el modelo y el mercado.

En el caso de los equipos Pixel, la lista de dispositivos compatibles incluye:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

La llegada de la actualización, sin embargo, puede variar dependiendo del fabricante, el modelo y la región.

La actualización comenzó su despliegue el 16 de junio y llega con cambios. Foto: Getty Images

Las nuevas funciones que llegan con Android 17

Una de las novedades más llamativas son las burbujas de aplicaciones, que permiten convertir prácticamente cualquier aplicación en una ventana flotante. Para activarla, el usuario debe mantener presionado el ícono de la aplicación desde el selector.

Esta función está disponible en teléfonos, dispositivos plegables y tablets, y permite consultar información o utilizar una aplicación mientras se mantiene otra abierta en segundo plano.

En las pantallas de mayor tamaño también aparece una barra de burbujas integrada en la barra de tareas del sistema. Desde allí se pueden organizar las aplicaciones abiertas en este formato, cambiar rápidamente entre ellas y mantener algunas fijadas para acceder a ellas con mayor facilidad.

Uno de los cambios importantes es la exigencia de que las aplicaciones funcionen correctamente. Foto: Getty Images

Otra función destacada es Continuar en, diseñada para facilitar el cambio de una actividad entre distintos dispositivos Android. Por ejemplo, una persona puede estar utilizando una aplicación en su teléfono y recibir una sugerencia en la barra de tareas de una tablet para abrir esa misma actividad y continuar desde el punto en el que la dejó.

La herramienta también contempla los casos en los que la aplicación no está instalada en el segundo dispositivo. Cuando existe una versión web del servicio, el usuario puede continuar la actividad desde el navegador.