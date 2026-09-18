El legendario Nokia 1100 regresa y se vuelve tendencia en 2026: cuánto vale y dónde comprarlo barato

Seguramente, en algún momento tuvo en sus manos el famoso Nokia 1100, un celular que marcó a toda una generación y cuyo mayor atractivo era el juego de la culebrita, Snake II, convertido con el tiempo en uno de sus elementos más icónicos.

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Más allá del entretenimiento, el dispositivo ofrecía las funciones esenciales de la época: realizar llamadas, enviar mensajes de texto y almacenar contactos. También incluía herramientas prácticas como alarma, calculadora y calendario.

Otro de los aspectos por los que aún es recordado es su linterna integrada, una característica sencilla, pero muy útil para el día a día. Esa simplicidad contrasta con los teléfonos actuales, capaces de navegar por internet, ejecutar aplicaciones, tomar fotografías de alta resolución y realizar múltiples tareas desde una misma pantalla.

¿Por qué el Nokia 1100 volvió a ser tendencia?

A pesar de haber pasado más de dos décadas desde su lanzamiento, el Nokia 1100 volvió a ganar protagonismo en 2026. La nostalgia ha llevado a muchas personas a recordar este modelo y a compararlo con los smartphones actuales.

Nokia 1100, el celular más vendido de la historia que marcó a toda una generación. Foto: Getty Images

El interés no se limita a quienes lo usaron en su momento. En redes sociales y plataformas de compraventa también ha despertado curiosidad entre usuarios más jóvenes, que lo descubren como un objeto retro, mientras otros buscan adquirirlo para coleccionarlo.

Parte de ese renovado interés surgió tras la presentación de un nuevo dispositivo de la marca con un diseño que recuerda al clásico Nokia 1100, una apuesta que ha reavivado los recuerdos de muchos seguidores de la firma.

Nokia 300 Charge: el nuevo modelo con una función llamativa

Ahora, la compañía presentó el Nokia 300 Charge, un teléfono que incorpora una característica poco común en este tipo de dispositivos: puede utilizar su batería para cargar otros equipos.

Gracias al denominado Powerbank Mode, el celular funciona como una batería portátil capaz de suministrar energía a otros teléfonos, accesorios y dispositivos compatibles, una función que ha llamado la atención de los usuarios.

El interés por el Nokia 1100 no responde únicamente a sus características. Foto: Tomado de ebay

¿Cuánto cuesta el Nokia 1100?

Su precio puede rondar los 181,45 dólares (aproximadamente 574.000 pesos colombianos) en plataformas como eBay. También existen ofertas de equipos usados desde 39,99 dólares, equivalentes a cerca de 126.500 pesos colombianos.

Quienes estén interesados pueden consultar directamente las plataformas de venta para comparar versiones, estados del producto y precios antes de realizar la compra.