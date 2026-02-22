Tecnología

El regreso del Nokia 1100: ¿cómo conseguir en Colombia el clásico celular que vuelve a ser tendencia?

Este dispositivo sencillo, más de dos décadas después de su lanzamiento, vuelve a despertar el interés de compradores curiosos, nostálgicos y coleccionistas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
22 de febrero de 2026, 6:50 a. m.
La disponibilidad y el precio pueden cambiar según la región y las características particulares del dispositivo.
La disponibilidad y el precio pueden cambiar según la región y las características particulares del dispositivo. Foto: Creada con inteligencia artificial de ChatGPT

Más de dos décadas después de su lanzamiento, el Nokia 1100 sigue vigente en el mercado de teléfonos clásicos, reconocido como el dispositivo más vendido de todos los tiempos. Su estructura resistente, la prolongada duración de la batería y un manejo intuitivo lo convirtieron en una opción confiable para millones de personas alrededor del mundo.

Entre sus recuerdos más emblemáticos destaca el popular juego Snake, que cautivó a toda una generación y transformó los momentos libres en largas sesiones de entretenimiento. A pesar del dominio actual de los smartphones, el interés por este modelo persiste no solo por nostalgia, sino también por su funcionalidad básica y durabilidad, lo que mantiene activa su demanda en espacios de reventa y entre coleccionistas.

El Nokia 1100 es uno de los celulares más icónicos de los años 2000.
El Nokia 1100 es uno de los celulares más icónicos de los años 2000. Foto: Creada con inteligencia artificial-ChatGPT

Presentado en 2003, este modelo se convirtió en un fenómeno comercial y dejó una marca duradera gracias a su simplicidad, resistencia y fiabilidad. Su estructura sólida, con protección contra el polvo, teclas amplias y una linterna incorporada, lo transformó en una herramienta práctica para el uso diario.

En la actualidad, quienes desean adquirirlo pueden hacerlo a través de plataformas de compraventa en línea, como eBay, donde abundan las ofertas con precios variables según el estado del equipo y la inclusión de accesorios originales.

Tecnología

Esto es lo que debe hacer para evitar ser víctima de peligrosa modalidad de estafa a través de llamadas

Tecnología

Amazon lanza videojuegos gratis cada mes para suscriptores Prime con su innovadora plataforma: así funciona el servicio sin consola

Tecnología

Nasa halló compuestos para la vida en el espacio: 3I/ATLAS no era un simple cometa

Tecnología

Starlink aterriza en los hogares: así puede acceder al internet satelital de Elon Musk para decir adiós a la mala conexión

Tecnología

Nuevas coincidencias genéticas entre especies renuevan la esperanza frente al cáncer

Tecnología

Desactivando una función de su celular puede hacer que la batería dure mucho más y recuperar la velocidad del primer día

Tecnología

NASA pide prepararse para el 6 de marzo: fecha en que podría cambiar la historia de la humanidad tras décadas

Tecnología

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Tecnología

¿Cuánto vale hoy el Nokia 1100 y por qué este icónico celular de los años 2000 vuelve a ser tendencia?

Tecnología

El mítico celular que marcó historia en el mundo y vive en la memoria de la humanidad, según la IA

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Para concretar una compra en línea, el proceso habitual consiste en crear una cuenta, localizar el producto y elegir entre pujar o comprar de forma directa. Antes de pagar, se aconseja revisar la reputación del vendedor, confirmar las características del artículo y utilizar métodos de pago seguros como tarjeta o servicios electrónicos.

También resulta importante mantener actualizada la dirección de envío y, en compras internacionales, recurrir a servicios de casillero para recibir el paquete. En estos casos, es conveniente prealertar el envío y considerar posibles costos adicionales como impuestos o tarifas de importación.

El Nokia 1100 fue lanzado en el 2003 por cerca de 100 dólares.
El Nokia 1100 fue lanzado en el 2003 por cerca de 100 dólares. Foto: Tomado de X: @MxBajanews ·

En cuanto al precio, los dispositivos usados suelen encontrarse entre 62.000 y 715.000 pesos, según las ofertas en eBay. Sin embargo, el valor varía según el estado del equipo y si incluye su empaque original, lo que explica las cifras más altas, especialmente en subastas destinadas a coleccionistas.

Esta demanda constante demuestra que el interés por equipos duraderos y funcionales sigue vigente entre quienes priorizan la practicidad sobre la tecnología más reciente.

Más de Tecnología

Las personas deben corroborar siempre la identidad de quienes los llaman o escriben.

Esto es lo que debe hacer para evitar ser víctima de peligrosa modalidad de estafa a través de llamadas

x

Amazon lanza videojuegos gratis cada mes para suscriptores Prime con su innovadora plataforma: así funciona el servicio sin consola

SPHEREx reveló metanol, cianuro y metano en un visitante del espacio profundo.

Nasa halló compuestos para la vida en el espacio: 3I/ATLAS no era un simple cometa

Los usuarios pueden acceder al internet satelital de Elon Musk a través de dos planes.

Starlink aterriza en los hogares: así puede acceder al internet satelital de Elon Musk para decir adiós a la mala conexión

Mutaciones asociadas a cáncer de mama en humanos fueron halladas en muestras felinas.

Nuevas coincidencias genéticas entre especies renuevan la esperanza frente al cáncer

Un ajuste oculto en la configuración puede mejorar notablemente el rendimiento del teléfono.

Desactivando una función de su celular puede hacer que la batería dure mucho más y recuperar la velocidad del primer día

Un ensayo exitoso permitió avanzar hacia el esperado despegue.

NASA pide prepararse para el 6 de marzo: fecha en que podría cambiar la historia de la humanidad tras décadas

El encierro natural del sistema de cuevas favorece su separación del resto de la especie.

Cocodrilos están mutando en las cavernas: científicos dicen que podríamos presenciar pronto una nueva especie animal

El visitante interestelar descubierto en 2025 aún es vigilado desde la Tierra.

Aún no termina el pasó de 3I/ATLAS, investigadores explican ambicioso plan para interceptarlo

Noticias Destacadas