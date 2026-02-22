El regreso del Nokia 1100: ¿cómo conseguir en Colombia el clásico celular que vuelve a ser tendencia?

Más de dos décadas después de su lanzamiento, el Nokia 1100 sigue vigente en el mercado de teléfonos clásicos, reconocido como el dispositivo más vendido de todos los tiempos. Su estructura resistente, la prolongada duración de la batería y un manejo intuitivo lo convirtieron en una opción confiable para millones de personas alrededor del mundo.

Entre sus recuerdos más emblemáticos destaca el popular juego Snake, que cautivó a toda una generación y transformó los momentos libres en largas sesiones de entretenimiento. A pesar del dominio actual de los smartphones, el interés por este modelo persiste no solo por nostalgia, sino también por su funcionalidad básica y durabilidad, lo que mantiene activa su demanda en espacios de reventa y entre coleccionistas.

El Nokia 1100 es uno de los celulares más icónicos de los años 2000. Foto: Creada con inteligencia artificial-ChatGPT

Presentado en 2003, este modelo se convirtió en un fenómeno comercial y dejó una marca duradera gracias a su simplicidad, resistencia y fiabilidad. Su estructura sólida, con protección contra el polvo, teclas amplias y una linterna incorporada, lo transformó en una herramienta práctica para el uso diario.

En la actualidad, quienes desean adquirirlo pueden hacerlo a través de plataformas de compraventa en línea, como eBay, donde abundan las ofertas con precios variables según el estado del equipo y la inclusión de accesorios originales.

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Para concretar una compra en línea, el proceso habitual consiste en crear una cuenta, localizar el producto y elegir entre pujar o comprar de forma directa. Antes de pagar, se aconseja revisar la reputación del vendedor, confirmar las características del artículo y utilizar métodos de pago seguros como tarjeta o servicios electrónicos.

También resulta importante mantener actualizada la dirección de envío y, en compras internacionales, recurrir a servicios de casillero para recibir el paquete. En estos casos, es conveniente prealertar el envío y considerar posibles costos adicionales como impuestos o tarifas de importación.

El Nokia 1100 fue lanzado en el 2003 por cerca de 100 dólares. Foto: Tomado de X: @MxBajanews ·

En cuanto al precio, los dispositivos usados suelen encontrarse entre 62.000 y 715.000 pesos, según las ofertas en eBay. Sin embargo, el valor varía según el estado del equipo y si incluye su empaque original, lo que explica las cifras más altas, especialmente en subastas destinadas a coleccionistas.

Esta demanda constante demuestra que el interés por equipos duraderos y funcionales sigue vigente entre quienes priorizan la practicidad sobre la tecnología más reciente.