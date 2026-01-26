¿Recuerda el famoso juego de la culebrita o Snake, ese gusanito que crecía y crecía sin parar? Marcó a toda una generación y se convirtió en el pasatiempo favorito de muchos niños y jóvenes que, en sus ratos libres, pasaban horas pegados al Nokia 1100. Este emblemático celular, más allá de sus funciones básicas como llamadas y mensajes de texto, se ganó un lugar especial gracias a ese sencillo pero adictivo juego.

Lanzado en 2003, no solo fue un éxito comercial sin precedentes, sino que también dejó una huella imborrable en millones de usuarios por su sencillez, resistencia y confiabilidad. De hecho, una de las principales razones de su popularidad fue su diseño robusto: contaba con una carcasa resistente al polvo, botones grandes y una linterna integrada en la parte superior, una función simple pero muy útil que lo convirtió en un aliado indispensable en la vida cotidiana.

El celular más vendido de la historia que marcó a toda una generación. Foto: Getty Images

Sin embargo, con la llegada de los teléfonos inteligentes, este tipo de dispositivos comenzó a quedar en el pasado. La falta de funciones avanzadas, como la conexión a internet, el acceso a aplicaciones, la navegación web y los juegos en línea, hizo que poco a poco fueran desplazados por modelos más modernos.

¿Por qué el celular más famoso de los 2000 vuelve a ser tendencia?

Recientemente, una noticia despertó la nostalgia de muchos: el regreso del Nokia 1100 parece ser una posibilidad, y su precio podría resultar bastante llamativo. No obstante, vale la pena aclarar que, tras tantos años, este modelo ya no se produce y encontrar unidades nuevas es cada vez más difícil.

En la actualidad, solo se consigue en mercados muy específicos, como puntos de venta de minutos celulares o como artículo de colección. De acuerdo con es.gizmodo.com, algunas unidades usadas aún están disponibles en plataformas de comercio electrónico como eBay, donde su precio puede oscilar entre los 80.000 y 85.000 pesos, no por su utilidad tecnológica, sino por su valor simbólico y lo que representa para toda una generación.

El Nokia 1100 es, hasta hoy, uno de los teléfonos móviles más icónicos y recordados del mundo. Foto: Getty Images

Lo que realmente hacía especial al Nokia 1100 era su enfoque en lo esencial: llamadas y mensajes de texto. No tenía cámara, internet ni aplicaciones avanzadas, pero sí incorporaba herramientas prácticas como agenda, alarma, calculadora, reloj y juegos clásicos, entre ellos el inolvidable Snake.

Por esta razón, hoy sigue siendo recordado con cariño y nostalgia. Incluso, aún existen unidades completamente funcionales y asequibles para quienes desean regresar por un momento a una época en la que la tecnología apenas comenzaba a dar sus primeros grandes pasos.