El misterioso túnel descubierto bajo Jerusalén que desconcierta a los arqueólogos: nadie sabe por qué está ahí

Un hallazgo vuelve a llamar la atención de los arqueólogos tras la aparición de un túnel cuya función y origen todavía no han sido determinados. Una investigación en Jerusalén permitió conocer las antiguas construcciones que se encuentran bajo la ciudad y plantea interrogantes sobre el propósito con el que fue construido.

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El túnel fue descubierto durante unas excavaciones realizadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel, como parte de los trabajos previos a la construcción de un nuevo barrio residencial al norte de Ramat Rachel. El proyecto contempla 488 viviendas, además de espacios comerciales, lugares de trabajo, una escuela primaria y jardines de infancia.

De acuerdo con lo reseñado por Okdiario, los investigadores detectaron inicialmente lo que parecía ser una cavidad natural entre las rocas. Sin embargo, a medida que avanzaron las excavaciones, descubrieron que se trataba de un pasaje subterráneo de unos 50 metros de longitud. Algunas zonas permanecen bloqueadas por derrumbes, por lo que todavía no se ha podido determinar la extensión total de la estructura.

El acceso al complejo subterráneo se construyó mediante una escalera tallada directamente en la piedra, que conduce hasta una abertura excavada en la roca. En su interior, los arqueólogos encontraron varias capas de suelo compacto que se habrían acumulado con el paso del tiempo. Las autoridades tienen previsto conservar el túnel como parte de un futuro parque arqueológico dentro del nuevo desarrollo urbano.

Las excavaciones realizadas en distintos puntos del túnel permitieron determinar que la estructura alcanza hasta cinco metros de altura y unos tres metros de ancho. Sus paredes presentan marcas de corte intencional, mientras que las superficies lisas y la forma regular del pasaje sugieren que se trató de una construcción planificada que requirió tiempo, trabajo especializado y conocimientos técnicos.

Foto de referencia de arqueólogos. Foto: Getty Images

En un primer momento, los arqueólogos plantearon que el túnel podría haber formado parte de un sistema destinado a acceder a una fuente de agua subterránea. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada después de que las paredes no mostraran restos de yeso, un material utilizado en antiguas estructuras hidráulicas para evitar filtraciones.

Además, los análisis geológicos realizados en la zona no encontraron evidencias de fuentes de agua subterránea, mientras que dentro del túnel tampoco se identificaron señales de agua estancada o corriente. Por ahora, muchas características de este descubrimiento son desconocidas, incluyendo el propósito de la estructura.