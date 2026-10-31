Este viernes, Binance sufrió el mayor robo de la historia de criptomonedas, comprometiendo unos 6.300 millones de dólares a través de un ataque cibernético.

“Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las fuerzas del orden para resolverlo”, indicó la compañía en su cuenta de X en español para América Latina.

Experto explicó a SEMANA qué les permitió a los ‘hackers’ cometer el robo multimillonario en Binance

¿Cómo pudieron robar miles de millones de dólares de criptomonedas a Binance?

Al respecto, el FBI acusó este sábado a Corea del Norte del robo de más de 6.000 millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance.

“La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) fue responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance, alrededor del 29 de octubre de 2026”, indicó el FBI en un comunicado.

De acuerdo con las primeras investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y agencias internacionales de ciberseguridad, la operación fue ejecutada por grupos de piratería informática vinculados al régimen de Pionyang.

Los atacantes habrían vulnerado la infraestructura de claves privadas de la plataforma y ejecutado una brecha en los contratos inteligentes de los puentes entre cadenas, permitiéndoles desviar masivamente los fondos hacia múltiples billeteras descentralizadas.

La compañía se refirió a las consecuencias que podría tener el incidente. Foto: Getty Images

Su relevancia se enmarca en un mercado que, según datos de Crypto.com, cuenta con aproximadamente 741 millones de criptomonedas a nivel global.

Tras la confirmación del incidente, Binance suspendió temporalmente los retiros y depósitos en la red afectada para contener el vector de ataque y prevenir la salida de más liquidez. La compañía enfatizó que sus sistemas de reserva de fondos (SAFU) están trabajando para amortiguar el impacto en las cuentas de los usuarios afectados.

La magnitud del ataque provocó una fuerte volatilidad en los mercados de activos digitales. El valor de Bitcoin y Ether registró caídas de más del 8 % en las horas posteriores al ciberataque, dejando mal parado a este mercado en general.