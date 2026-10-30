Binance sufre el mayor robo de la historia de las criptomonedas: hackers habrían comprometido 6.300 millones de dólares

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, confirmó que fue víctima de un ciberataque que habría comprometido fondos por alrededor de 6.300 millones de dólares. La compañía aseguró que logró congelar cerca de la mitad de los activos afectados y que trabaja con las autoridades para rastrear el dinero.

Binance se pronunció tras el posible ‘hackeo’ multimillonario: esto sucederá con los fondos de los usuarios

El incidente podría superar ampliamente el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha. En febrero de 2025, la plataforma Bybit sufrió un ataque en el que fueron sustraídos 1.500 millones de dólares.

Binance reconoce que el ciberataque fue más amplio de lo informado inicialmente

En un primer momento, Binance señaló que el incidente había involucrado únicamente a un ordenador portátil. Sin embargo, las investigaciones posteriores permitieron identificar otros puntos de brecha en sus sistemas.

“Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las fuerzas del orden para resolverlo”, indicó la compañía en su cuenta de X en español para América Latina.

La compañía se refirió a las consecuencias que podría tener el incidente. Foto: Getty Images

En sus primeras comunicaciones, la plataforma publicó mensajes que generaron dudas entre los usuarios. Por una parte, aseguró que “los fondos de los usuarios están completamente seguros”, pero también afirmó que “cubrirá todas las pérdidas”.

De acuerdo con sus últimas actualizaciones, el impacto estimado alcanza los USD 6.300 millones. De ese total, Binance consiguió congelar alrededor de USD 3.000 millones “hasta ahora”.

Investigan la posible participación de hackers vinculados con Corea del Norte

La firma de investigación de blockchain TRM Labs señaló que tiene “alta confianza” en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte.

La compañía fundamentó su señalamiento en “información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques”. Además, explicó que “varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte”.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, organización que ganó notoriedad en 2014, cuando fue acusada de hackear Sony Pictures como represalia por la película “The Interview”, una producción que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.

Binance suspendió los depósitos y retiros tras el ataque

Alrededor de las 00:30 GMT del viernes, la plataforma anunció que los depósitos y retiros habían sido “suspendidos temporalmente”. La medida se tomó mientras sus equipos realizaban verificaciones de seguridad, congelaban fondos y colaboraban con las autoridades.

“Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajen en estrecha colaboración con las autoridades, los emisores, las empresas de inteligencia de blockchain y los socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales”, señaló Binance.

La compañía también aclaró: “No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras”.

El exdirector de Binance Changpeng Zhao, quien continúa como accionista mayoritario, reaccionó al incidente y consideró que “sí parece un ataque”.

Por su parte, Paolo Ardoino, director de Tether, informó que había congelado alrededor de USD 1.600 millones “relacionados con un posible ataque a la plataforma de intercambio Binance”. Jeremy Allaire, director de Circle, añadió que su empresa había bloqueado más de 800 millones en USDC.

Ambas compañías emiten stablecoins: el USDT y el USDC son monedas digitales cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense.

El ataque provocó caídas en los precios de las criptomonedas

La noticia también tuvo repercusiones en los mercados. Los precios de la mayoría de las principales criptomonedas cayeron después de conocerse el incidente, mientras que las monedas estables mantuvieron fluctuaciones más limitadas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el caso.

El ataque ocurre en medio de las preocupaciones del sector por los avances de la inteligencia artificial y la posibilidad de que sus capacidades lleguen a comprometer los sistemas criptográficos y los protocolos de seguridad tecnológica.

*Con información de AFP.