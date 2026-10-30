Vladímir Putin habló de Elon Musk y reconoció algo que Rusia todavía está lejos de conseguir

El presidente ruso destacó el alcance de la red de satélites de Starlink y reconoció que su país apenas comienza a desarrollar una alternativa. El proyecto también tiene importancia para las operaciones militares en Ucrania.

Elon Musk reaccionó a una predicción de Larry Page sobre el futuro de la humanidad: “Podría tener razón”

El reconocimiento de Putin a la tecnología de Elon Musk

Durante una visita a una exposición de avances tecnológicos rusos, celebrada el miércoles 28 de octubre en Moscú, Putin se refirió al alcance que ha conseguido SpaceX con su red de internet satelital. Sus declaraciones se produjeron mientras recibía información sobre Rassvet, el proyecto con el que Rusia pretende desarrollar una infraestructura propia de comunicaciones desde el espacio.

Al comparar ambos desarrollos, el mandatario reconoció la ventaja que lleva el empresario estadounidense. “Elon Musk es un hombre genial, realmente genial. ¿Cuántos satélites tiene en órbita? Más de 5.000, y nosotros estamos dando los primeros pasos”, afirmó Putin.

El presidente ruso reconoció la diferencia entre la infraestructura de SpaceX y los avances de su país. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kr

El presidente también manifestó su satisfacción por el inicio del programa ruso y destacó que su país busca avanzar sin depender de otros. “Estamos orgullosos de haber comenzado a hacer esto y de haberlo iniciado de manera independiente”, señaló, según las declaraciones recogidas por Reuters.

Rusia busca construir una alternativa a Starlink

El proyecto Rassvet, cuyo nombre significa amanecer en ruso, pretende crear una red de satélites de órbita baja para ofrecer conexión a internet. Este tipo de infraestructura utiliza aparatos que se encuentran mucho más cerca de la Tierra que los satélites tradicionales de comunicaciones, lo que permite reducir el tiempo que tarda la señal en llegar a los usuarios.

La iniciativa está a cargo de la compañía rusa Bureau 1440. De acuerdo con Reuters, el ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadayev, informó que Rusia ya había puesto en órbita más de 30 satélites como parte de este desarrollo.

Putin habló de los contactos con Elon Musk

Las declaraciones del mandatario ruso también incluyeron una referencia a las relaciones con Estados Unidos en materia espacial. Putin aseguró que existen comunicaciones con representantes estadounidenses, entre ellos el propio Musk, para evitar problemas entre los aparatos que operan alrededor de la Tierra.

“Estamos en estrecho contacto con nuestros socios estadounidenses, incluido el señor Musk, porque es muy importante, en órbita, no estorbarse mutuamente y mantener cierto nivel de disciplina y orden”, expresó.

Putin aseguró que mantiene comunicación con Musk para evitar inconvenientes entre satélites. Foto: Getty Images

El desarrollo de Rassvet también tiene un componente militar. Rusia busca contar con una alternativa de comunicaciones que pueda utilizar su Ejército durante la guerra en Ucrania, donde Starlink ha tenido un papel importante en las operaciones y los sistemas de comunicación de las fuerzas ucranianas.

La importancia de estas redes quedó nuevamente expuesta en octubre, cuando las restricciones de conexión de Starlink y Starshield afectaron algunas actividades militares de Kyiv. Posteriormente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó que las funciones de ambos servicios se habían restablecido.