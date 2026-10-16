Una nueva conversación entre el papa León XIV y Putin: exige una tregua pronto

El papa León XIV sostuvo este viernes, 16 de octubre, una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para expresar su preocupación por la crisis humanitaria en Ucrania y solicitar una tregua que permita entregar alimentos y asistencia médica a la población civil.

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De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el pontífice manifestó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesa la ciudad de Oleshky, ubicada en la región ucraniana de Jersón. Pidió un alto el fuego que facilite el ingreso de ayuda y la evacuación voluntaria y segura de los habitantes.

La petición se concentra en una emergencia que afecta a los civiles que permanecen en esta localidad, situada en una zona de enfrentamientos y bajo control ruso.

El Vaticano confirmó un nuevo contacto diplomático que busca aliviar las consecuencias de la guerra y abrir caminos para una solución pacífica. Foto: AFP

La falta de suministros esenciales ha agravado las condiciones de vida de sus habitantes, mientras las partes enfrentadas se acusan mutuamente de obstaculizar el acceso a la asistencia.

El Vaticano busca que la tregua permita establecer condiciones de seguridad para distribuir alimentos y medicamentos, así como facilitar la salida de quienes deseen abandonar la ciudad. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos diplomáticos de la Santa Sede para reducir el sufrimiento de la población y promover el diálogo en medio de la guerra.

La respuesta del Kremlin llegó después de la conversación; Putin manifestó su respaldo a la iniciativa del Vaticano para ayudar a los civiles de Oleshky y aseguró que Rusia estaba dispuesta a cooperar para garantizar la seguridad de los habitantes y organizar el suministro de productos esenciales.

El Kremlin confirmó que ambas partes habían acordado colaborar en esta cuestión. No obstante, el anuncio no equivale por sí mismo a la confirmación de una tregua implementada sobre el terreno.

Oleshky se encuentra en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, a orillas del río Dniéper y en una zona próxima a la línea del frente. Tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de impedir el abastecimiento de la población, mientras las fuerzas ucranianas buscan recuperar el control del territorio.

Esta situación convierte el acceso humanitario en uno de los principales desafíos para los civiles que permanecen allí.

El contacto telefónico también representa el segundo diálogo conocido entre León XIV y Putin. La conversación anterior se produjo el 4 de junio de 2025, cuando ambos abordaron asuntos relacionados con la guerra y las posibilidades de avanzar hacia una solución negociada.

Llamas y humo se elevan desde una refinería de petróleo en Moscú, en el sureste de la ciudad, tras un gran ataque de drones ucranianos. Foto: AP

Con este nuevo acercamiento, la Santa Sede reafirma su intención de mantener abiertos los canales diplomáticos con Moscú.

La llamada se produjo mientras el pontífice continúa recuperándose en el hospital Gemelli de Roma, donde fue sometido a una operación para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho. Pese a su hospitalización, el papa mantuvo el contacto diplomático con el mandatario ruso, según confirmó la Santa Sede.

Al cierre del anuncio, el Vaticano reiteró su compromiso con el diálogo y la paz, sin presentar la conversación como un acuerdo general para terminar la guerra.

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Por ahora, el resultado concreto anunciado por el Kremlin es la disposición a cooperar en la iniciativa humanitaria para Oleshky. La eventual llegada de suministros y una evacuación segura dependerán de que se establezcan las condiciones necesarias para llevar a cabo esas operaciones.