Canciller Omar Bula se reúne con el presidente israelí, Isaac Herzog, tras inauguración de embajada en Jerusalén

El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Omar Bula, sostuvo una importante reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien agradeció a Colombia por el restablecimiento de las relaciones bilaterales.

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“En su cuarto día de visita oficial a Israel, el canciller de Colombia, @omarbula, sostuvo un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales”, dice el mensaje publicado en redes sociales por la cancillería.

“La reconstrucción de los vínculos diplomáticos y la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén marcan una nueva etapa de cooperación, en línea con el compromiso del Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA de recuperar la confianza internacional y generar nuevas oportunidades para el país”, aseguró la cancillería.

En su cuarto día de visita oficial a Israel, el canciller de Colombia, @omarbula, sostuvo un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. La reconstrucción de los vínculos diplomáticos y la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén marcan una nueva etapa de cooperación, en línea con el compromiso del Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA de recuperar la confianza internacional y generar nuevas oportunidades para el país. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 16, 2026

El canciller colombiano Omar Bula Escobar realiza una visita oficial a Israel en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, formalizado en agosto.

Su agenda incluyó encuentros con autoridades israelíes, reuniones con empresas tecnológicas y un homenaje a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, además de una visita al memorial del Holocausto Yad Vashem.

El 14 de octubre inauguró la Embajada de Colombia en Jerusalén junto al ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar.

La ceremonia incluyó el descubrimiento de la placa oficial y la colocación de una mezuzá en la entrada. El primer ministro Benjamín Netanyahu participó en actos posteriores relacionados con la apertura.

Omar Bula y Gideon Saar inauguraron la embajada. Foto: GPO- Raffi Ben Hakun

Bula afirmó que la embajada representaba un paso concreto para recuperar relaciones que “nunca debieron haber sido interrumpidas”.

El canciller destacó la cooperación en seguridad, lucha contra el terrorismo y narcotráfico, comercio, inversión, ciencia, tecnología e inteligencia artificial