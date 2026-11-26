El canciller Omar Bula anunció que cerrará definitivamente su cuenta personal en la red social X, decisión que justificó en la necesidad de concentrarse en sus responsabilidades al frente de la política exterior colombiana y en los asuntos que, según dijo, requieren la atención del Gobierno.

Alejandro Ordóñez defendió así el “Viva Cristo Rey” pronunciado por el presidente Abelardo De La Espriella

“He decidido cerrar definitivamente mi cuenta personal en X. Y quiero hacerlo públicamente, de frente a ustedes, con la misma franqueza con la que durante tantos años expresé mis opiniones”, manifestó.

Bula aseguró que su prioridad será trabajar por los intereses de Colombia en el escenario internacional, así como por la seguridad y el futuro del país.

Canciller Omar Bula durante su visita en Israel. Foto: @CancilleriaCol

“Mi compromiso es el de servirle a ustedes, dentro y fuera de Colombia. Defender los intereses de nuestro país ante el mundo. Trabajar día tras día y sin parar por nuestra seguridad y por nuestro futuro”, señaló durante su intervención.

El canciller también sostuvo que continuará trabajando en la apertura de nuevos caminos para las relaciones exteriores y en los esfuerzos de reconstrucción nacional. En ese sentido, cerró su mensaje con una frase que resume las razones expuestas para abandonar la plataforma: “Un país que necesita resultados, no distracciones”.