La Universidad Jorge Tadeo Lozano realizó el foro ‘Sometimiento a la justicia: ¿fin de las negociaciones de paz?’, en el que varios expertos del sector defensa y de la justicia conversaron sobre los retos que tiene el país en materia de seguridad, cuando se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc y la ley de sometimiento que sacó adelante el presidente Abelardo De La Espriella.

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En el encuentro estuvieron el exvicepresidente Óscar Naranjo, la exfiscal Ángela María Buitrago, el expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares, el exconsejero comisionado para la Paz Camilo Gómez Alzate y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. La conversación estuvo moderada por Francisco José Lloreda, rector de la Utadeo.

Buitrago se refirió a la ley de sometimiento y dijo que se debe diferenciar entre un sometimiento negociado y una entrega unilateral a las autoridades. “Yo lo interpreto más como rendición que como sometimiento. Y la rendición significa: yo me entrego a la justicia penal. La pregunta es cuál es la justificación de las otras adiciones en materia de beneficios punitivos”, afirmó.

Linares afirmó que Colombia tiene un problema como Estado: no ha sido posible que llegue a los territorios. “Cuando hablo de Estado, no me refiero a la Fuerza Pública, sino que también me estoy refiriendo fundamentalmente a la institucionalidad y a la justicia en esos territorios”, aseguró.

Por su parte, Gómez Méndez cuestionó la falta de continuidad en la política criminal del país. “Nosotros hemos tenido una política criminal a base de altibajos. Por eso es muy difícil para la gente entender con certeza las cosas”, afirmó.