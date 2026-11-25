Acabó el viacrucis para decenas de familias que vivieron momentos de angustia luego de que un grupo de hombres secuestraran al interior de un almacén Éxito en Cartagena a cerca de 30 rehenes, luego de un fallido robo contra un carro de valores, que terminó en un secuestro de más de 17 horas.

Un grupo élite de la Fuerza Pública ingresó al almacén hacia la 1:30 de la madrugada y sacó con vida a los 10 rehenes que quedaban allí en manos de los criminales. Solo se produjo una baja de uno de los secuestradores y la captura del resto de los hombres.

Presidente Abelardo De La Espriella entrega primeros detalles del rescate de rehenes en Éxito de Cartagena: “Operación impecable”

El presidente de la junta directiva de Ecopetrol y quien fue estratega de campaña de Abelardo De La Espriella, Carlos Suárez se refirió a la operación, asegurando lo siguiente:

“Cuando el Estado se decide NUNCA PIERDE. ¡La era del tigre! Éxito operacional en Cartagena”, comentó.

Cuando el Estado se decide NUNCA PIERDE. ¡La era del Tigre! Éxito operacional en Cartagena. — Carlos Suárez Rojas (@carlossuarezr) November 25, 2026