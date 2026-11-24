Al cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz, Luz Pastrana, secretaria de la Comisión de Paz, reiteró la importancia de avanzar en su implementación y fortalecer la presencia del Estado en los territorios afectados por la violencia.

Pastrana recordó que el acuerdo representa un compromiso del Estado colombiano y destacó el seguimiento que realiza la Comisión para garantizar que lo pactado se cumpla.

“Hoy se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Paz, un compromiso que asumió el Estado colombiano y que, como tal, debe cumplirse. Desde la Comisión de Paz hacemos seguimiento permanente a su implementación, para que lo pactado avance con transparencia y en beneficio de las víctimas y de los territorios”, señaló.

Pastrana reconoció que el proceso ha enfrentado dificultades y que todavía existen retos para alcanzar la paz. En ese sentido, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que demuestren su voluntad de avanzar hacia el fin de la violencia.

“Aún esperamos ver una verdadera voluntad de paz por parte de los actores armados ilegales. Les hacemos un llamado respetuoso para que la demuestren con hechos y no solo con palabras, con un compromiso real con la vida, con la verdad y con la reparación de las víctimas”, afirmó.

Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en las regiones, con el propósito de proteger a las comunidades y a los líderes sociales.

“Considero fundamental seguir fortaleciendo la seguridad en los territorios, de manera que las comunidades y los líderes sociales puedan vivir y trabajar con tranquilidad, y que la presencia del Estado llegue a cada región”, manifestó.

Finalmente, la secretaria destacó que la Comisión también trabaja en la generación de oportunidades y espacios de diálogo entre comunidades, instituciones y diferentes sectores.