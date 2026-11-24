Momentos de terror vivieron los habitantes de Villavicencio, tras la detonación de un carrobomba a pocos metros de la Gobernación del Meta.
Tras la fuerte explosión resultaron heridas 23 personas. Varios predios, así como la Gobernación del Meta, resultaron seriamente afectados.
“El Ejército ha hecho unos operativos importantes contra estructuras como la de Iván Mordisco. Y estas son retaliaciones que hacen los grupos delincuenciales porque empiezan a sentir el acorralamiento del Gobierno frente a su política de seguridad”, dijo en SEMANA la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.
Entre quienes reaccionaron a ese atentado terrorista, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien a su vez hizo un llamado a las autoridades.
“Rechazo el atentado terrorista que ha sido perpetrado esta noche contra la Gobernación del Meta. Mi solidaridad con la ciudadanía de Villavicencio, y mi llamado a las autoridades a proteger a la población”, dijo Cepeda a través de X, esta mañana de martes, 24 de noviembre.