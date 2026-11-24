Momentos de terror vivieron los habitantes de Villavicencio, tras la detonación de un carrobomba a pocos metros de la Gobernación del Meta.

Tras la fuerte explosión resultaron heridas 23 personas. Varios predios, así como la Gobernación del Meta, resultaron seriamente afectados.

En imágenes: drones captaron desde el aire la devastación en Villavicencio tras ataque terrorista que dejó 23 heridos

“El Ejército ha hecho unos operativos importantes contra estructuras como la de Iván Mordisco. Y estas son retaliaciones que hacen los grupos delincuenciales porque empiezan a sentir el acorralamiento del Gobierno frente a su política de seguridad”, dijo en SEMANA la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

Entre quienes reaccionaron a ese atentado terrorista, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien a su vez hizo un llamado a las autoridades.

“Rechazo el atentado terrorista que ha sido perpetrado esta noche contra la Gobernación del Meta. Mi solidaridad con la ciudadanía de Villavicencio, y mi llamado a las autoridades a proteger a la población”, dijo Cepeda a través de X, esta mañana de martes, 24 de noviembre.