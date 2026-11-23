Angie Rodríguez, la exdirectora del Dapre del gobierno de Gustavo Petro, confirmó que este lunes, 23 de noviembre, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para volver a dar su testimonio en contra del expresidente, luego de que su primera indagatoria se perdiera.

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“Sí, acudí hoy a la Fiscalía solicitando garantías procesales. (...) Curiosamente, tuve que acudir por segunda vez porque mi testimonio se perdió durante la diligencia. ¿Y de quién estaba hablando en ese momento? Del expresidente Petro. ¡Qué casualidad!”, dijo Rodríguez a través de su cuenta de X.

Angie Rodríguez. Foto: Alejandro Acosta – SEMANA

La exfuncionaria aclaró que no fue citada por los ‘sexocontratos’. Rodríguez lleva un proceso en contra del exmandatario y varios miembros de su gabinete por supuesto abuso de poder y presunto tráfico de influencias.

“¿De dónde provienen tantas fugas de información?"

Rodríguez cuestionó la pérdida de su testimonio y, al respecto, dijo en su publicación: “¿De dónde provienen tantas fugas de información, de material probatorio y, peor aún, de desinformación?“.

“¡Qué inversión de valores! Mientras quienes afrontan investigaciones de enorme gravedad ahora fungen como analistas de opinión, quienes nos atrevimos a denunciar terminamos siendo denunciados, en mi caso, con señalamientos que considero un ‘copy-paste’ de noticias”, añadió la exfuncionaria del gobierno Petro.

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Aseguró que, “por eso, en Colombia la gente teme denunciar” y luego de pedirle garantías a la Fiscalía General de la Nación, advirtió que “no la van a silenciar”.

“En los próximos días publicaré un video con las pruebas de cómo intentaron silenciarme por todos los medios. Esto no es un juego. Me lo tomo muy en serio y llegaré hasta las últimas consecuencias jurídicas”, prometió Rodríguez al final de su mensaje.